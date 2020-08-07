Сняты ограничения в работе всех организаций Владимирской области

Утратил силу указ губернатора от 12 мая нынешнего года «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». Теперь в регионе могут работать все, соблюдая, естественно, требования Роспотребнадзора. «Решение принято на основе анализа динамики эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор констатирует устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом в регионе. За две последние недели показатель среднесуточного прироста новых случаев Covid-19 снизился до 0,4 процента», — объясняет появление нового губернаторского указа, отменяющего прежний, пресс-служба «Белого дома». Предприятиям торговли и сферы услуг разрешено работать без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта. Добро дано всем образовательным учреждениям и местам отдыха, массажным и СПА-салонам, организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа.

Одновременно с этим снимается и ряд других ограничений, касавшихся массовых мероприятий, работы досуговых учреждений, а также передвижения несовершеннолетних жителей области.

Ограничения снимаются путём внесения изменений в указ губернатора от 17 марта 2020 № 38.

Вчерашние изменения в мартовский указ разрешают культурно-просветительские мероприятия на открытом воздухе, работу ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и развлекательных центров. Снят запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе. Возможно, кто-то не знал, но, оказывается, до вчерашнего дня ещё действовало «табу» на передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей (за исключением пресловутых 100 метров от дома при выгуле животных и выносе мусора) — теперь всё это кануло в Лету. Лица, не достигшие 18 лет, могут свободно ходить по улицам без собаки на поводке и мусорного ведра в руках.

Заодно упразднены и некоторые другие весенние строгости, о существовании которых многие или не подозревали, или уже успели забыть. Например, утратили силу рекомендации органам местного самоуправления ввести режим посещения людьми парков и скверов. Ранее «Призыв» сообщал о том, что администрация области приступает к реализации третьего этапа мероприятий по снятию ограничений. Что он подразумевает, читайте здесь.

Артемий Козырев

Фото «Призыва»