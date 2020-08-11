Скончались еще трое пациентов с COVID-19

Печальная статистика по коронавирусу за сутки вновь пополнилась новыми случаями. Во Владимирской области умерли трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, жертвами болезни с начала пандемии стали 168 человек. Продолжает расти число активных носителей COVID-19. В данный момент болеют 439 жителей Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 431. Выздоровели за вчерашний день 9 человек. За все время инфекцию победили 5228 жителей региона.

За все время пандемии зарегистрированы 5835 случаев заболевания.

Суточный прирост новых случаев коронавируса показывает положительную динамику. COVID-19 за прошедшие 24 часа подтвержден у 20 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на одного человека меньше, чем днем ранее.

В лидерах по числу инфицированных за сутки оказались сразу три района: Муромский, Александровский, Ковровский. Они показали наибольший прирост — сразу по 3 заболевших. Во Владимире в статистику распространения инфекции добавились 2 человека. Такие цифры в Юрьев-Польском, Вязниковском, Селивановском районах. Меньше всего за сутки инфицированных в Судогодском, Петушинском и Суздальском районах — по одному человеку.

О том, как распознать у себя коронавирус и начать лечение, «Призыву» рассказала терапевт высшей квалификационной категории Изабелла Ивкова.

Ольга Ефремова

Фото: newsincyprus.com