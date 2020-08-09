Скончались еще двое пациентов с коронавирусом

Печальная статистика по коронавирусу за прошедшие сутки пополнилась новыми летальными исходами. Скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, жертвами болезни с начала пандемии в регионе стали 163 человека. Продолжает расти число активных носителей COVID-19. В данный момент болеют 412 жителей Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 395. Выздоровели за сутки три пациента.

Между тем суточный прирост новых случаев коронавируса показывает положительную динамику. За сутки COVID-19 подтвержден у 22 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 2 человека меньше, чем днем ранее.

В лидерах по числу инфицированных за сутки оказался Муромский район. Он показал наибольший прирост — сразу 5 заболевших. Во Владимире в статистику распространения инфекции добавились 4 человека. По три случая COVID-19 отмечено в Ковровском и Александровском районах. По два случая — в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. Меньше всего за сутки инфицированных в Юрьев-Польском, Петушинском и Вязниковском районах — по одному человеку.