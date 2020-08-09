Скончались еще двое пациентов с коронавирусом

Между тем суточный прирост новых случаев коронавируса показывает положительную динамику. За сутки COVID-19 подтвержден у 22 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 2 человека меньше, чем днем ранее.
В лидерах по числу инфицированных за сутки оказался Муромский район. Он показал наибольший прирост — сразу 5 заболевших. Во Владимире в статистику распространения инфекции добавились 4 человека. По три случая COVID-19 отмечено в Ковровском и Александровском районах. По два случая — в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. Меньше всего за сутки инфицированных в Юрьев-Польском, Петушинском и Вязниковском районах — по одному человеку.
За все время пандемии на территории Владимирской области зарегистрированы 5 794 случая заболевания.
Ольга Ефремова
Фото: vesti.ua
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