Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября

В День знаний, несмотря на календарное наступление осени, синоптики обещают летнюю погоду. В дневные часы воздух прогреется до + 23 градусов. При этом местами возможен небольшой дождь. «С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая 1 сентября»,- сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что температура существенно повысится уже в понедельник. 31 августа станет не просто последним днём уходящего лета, но и напоследок порадует жаркой погодой.

Днём прогнозируется до + 29 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что учебный год в школах Владимирской области начнется 1 сентября. Однако торжественные линейки в День знаний ждут только первоклассников и выпускников. Родителей самых маленьких школьников допустят на праздник в масках.