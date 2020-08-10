Синоптики предупредили о грозе в ближайшие часы

Гроза надвигается на Владимирскую область. Синоптики предупреждают, что погода испортится в ближайшие два — четыре часа. Ветер усилится до 19 метров в секунду, сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Бушевать стихия будет и ночью.

Ветер усилится до 19 метров в секунду.

—Такие погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и обрывом линий электропередач, а также линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем, — предупреждает ГУ МЧС по Владимирской области. — Гражданам на период неблагоприятных погодных явлений рекомендовано не выходить на улицу, по возможности не оставлять транспортные средства под рекламными конструкциями и деревьями. В случае опасности звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.

Ранее «Призыв» сообщал, что уже со вторника начнет холодать. К четвергу ожидается уже не выше +15 градусов днем, в ночные часы и вовсе +8…+10 градусов.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»