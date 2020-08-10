Синоптики предсказали осеннюю погоду на наступившей неделе

На наступившей неделе жителей Владимирской области ожидает погода, больше характерная для сентября. Центр погоды «Фобос» сообщает о мощном арктическом вторжении, которое окажет свое влияние. Температура упадет сразу на 6-7 градусов. К четвергу ожидается уже не выше +15 градусов днем, в ночные часы и вовсе +8…+10 градусов.

В течение всей недели прогнозируются дожди.

— Начиная со среды, погода будет облачной. Небо будет северным: невысокие облака, небольшой дождь. Но для сильных осадков условий нет, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, не только климат, но и характер погоды будет осенним на европейской территории страны. Похолодание продлится, как минимум, до конца недели. Остается надеяться, что тёплые дни в августе еще будут. Тем более что в субботу, 15 августа, в Суздале запланировано проведение первого Фестиваля уличных театров (0+).

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»