Синоптики назвали сроки возвращения тепла

Летняя погода вернется во Владимирскую область. Синоптики центра погоды «Фобос» поясняют: Центральная Россия начинает выбираться из «мешка холода». Так метеорологи называют наиболее интенсивные фазы похолоданий, когда температура опускается до минимальных значений. Уже завтра температура воздуха начнет расти. В дневные часы прогнозируется до +18…+20 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +21 градуса.

— В воскресенье нас ожидает уже другой характер погоды, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. — Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность. Такой температурный фон около нормы.

Аналогичная погода будет и в понедельник, и во вторник.

По данным популярных погодных пабликов, к середине следующей недели воздух прогреется до +23 градусов. Сегодняшний день пока еще достаточно прохладный. Ощущение осенней погоды усиливает и порывистый северный ветер. Радует только солнце, которое наконец-то выглянуло из-за облаков.

Ранее «Призыв» рассказывал, как можно интересно и ярко провести выходные.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»