Синоптики анонсируют возвращение настоящего лета

Наступившая неделя порадует жителей Владимирской области солнцем и теплом. Синоптики анонсировали возвращение в Центральную Россию настоящего лета. Свое влияние на погоду окажет антициклон, вероятность осадков небольшая, а вот солнца будет в достатке. По данным популярных погодных пабликов, к середине недели температура приблизится к 30-градусной отметке.

В среду и четверг прогнозируются +28 градусов днем, ночью до +16 градусов.

— Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны. Настоящая летняя погода придет, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но надолго жаркая погода не задержится. В конце рабочей недели температура станет понижаться. К выходным прогнозируются уже +22…+23 градуса и дожди.

Август дает травникам последнюю возможность запастись целебными растениями. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»