Шутит даже во время беременности и коронавируса — Эми Шумер на ТНТ4

Телеканал покажет стендап самой высокооплачиваемой девушки-комика по версии журнала Forbes. У Эми Шумер есть несколько собственных ТВ-шоу, она сценаристка и актриса с номинациями на «Золотой глобус» и «Эмми», она вошла в список самых влиятельных людей по версии журнала Time в 2015 году и стала первой девушкой в рейтинге «10 самых высокооплачиваемых комиков» журнала Forbes. Стендап «В основном о сексе» — её дебютный сольный концерт, благодаря которому Эми полюбили миллионы.

29 августа в 00:00 на ТНТ4 – стендап-концерт «Эми Шумер: В основном о сексе» (18+).

Одним из первых появлений Эми на телевидении стало шоу «Прожарка». Любовь к жёсткому юмору она перенесла и в свои сольные стендапы. Эми мило и улыбчиво шутит о самых откровенных подробностях своей личной жизни: «Знаю, выглядит так, будто я девушка лёгкого поведения, но я была всего с четырьмя парнями. Странная выдалась ночка». Предлагает необычные решения стереотипных женских проблем: «С возрастом я начала стремиться к тому, чтобы быть самой красивой из всех своих подруг. Это очень легко, я просто перестаю общаться с красивыми подругами». Делится историями про бывших: «Мы с моим парнем были такими разными. Он, например, был очень близок с семьей. По выходным он никогда не провожал меня на выступления, потому что предпочитал оставаться дома с женой».

Эми Шумер не боится быть неидеальной и максимально честно говорит о том, с какими проблемами сталкивается девушка в современном мире. Для многих зрительниц она стала подружкой и примером принятия себя. В 2019 году она на своём примере поддержала женщин, которым по тем или иным причинам необходимо работать во время беременности. Будучи беременной, Эми отправилась в тур из 42 городов и провела 60 шоу на эту тему. Актриса записывала свои вездесущие приступы тошноты и случаи госпитализации в социальных сетях, шутила о своих тяготах и параллельно снимала о них документальный сериал «Expecting Amy» («Ожидающая Эми»). Эми удачно родила перед пандемией и на самоизоляции позволила себе отдохнуть — вместе с мужем снимала кулинарное шоу не выходя из дома.

Смотри концерт бесстрашной и смешной Эми Шумер 29 августа в 00:00 на ТНТ4!