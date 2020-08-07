Школы закупают рециркуляторы воздуха и готовятся разводить потоки детей

Владимирские школы активно готовятся к новому учебному году. 45 образовательных учреждений стараются соблюсти все требования Роспотребнадзора. В школе № 22, где обучаются около 500 детей, уже закуплено три передвижных рециркулятора для обеззараживания воздуха. Дорогостоящее оборудование учебное заведение приобрело за свой счет. Каждый в среднем стоит 15 тысяч рублей. Рециркуляторы установлены в кабинетах, их будут перемещать по графику.

— Нам удалось приобрести бактерицидные лампы за счет экономии средств на коммунальные расходы. Помещения будем дезинфицировать по графику, — рассказал «Призыву» директор школы Роман Чуркин. – Эти рециркуляторы могут работать и в присутствии детей. Что касается соблюдения дистанции в 1,5 метра в кабинетах, это сделать невозможно, и делить класс напополам также нереально.

Губернатор уже сообщил, что 1 сентября дети встретят в школах.

Меры безопасности школа будет принимать ещё при входе. На посту охраны детям будут измерять температуру бесконтактным способом. Здесь же находится дозатор с дезсредством, который распрыскивается нажатием локтя. Во время учебного процесса все сотрудники должны будут находиться в масках, на учеников эти правила не распространяются. В кабинетах уже развесили графики уборки. Наводить чистоту в школах будут гораздо чаще, чем до пандемии коронавируса.

Потоки детей планируется развести. Для начального звена с 1-го по 4-й класс будет открыт отдельный вход в школу. В столовую решено запускать по одному классу, чтобы не было скученности. В санузлах будут установлены бесконтактные бутыли с дезсредствами. По словам Романа Чуркина, все средства защиты школа приобрела и будет приобретать за свой счет. Никаких сборов с родителей не проводилось.

Возможно, количество предметов, которые прежде проводились в стенах школы, сократится. Часть из них может перейти в дистанционный формат. Об этом уже директора владимирских школ оповещены.

Ранее «Призыв» сообщал, что бесплатные завтраки в начальной школе получат все ученики Владимирской области.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»