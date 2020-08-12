Школы проверяют МЧС, Росгвардия и чиновники

Школы Владимирской области проверяют на пожарную безопасность и готовность принять детей в период пандемии коронавируса. Рейды перед новым учебным годом ждут порядка 950 учреждений образования. Уже выявлено 266 нарушений требований пожарной безопасности. Сегодня сотрудники МЧС, Росгвардии и городской администрации побывали в школе № 6 города Владимира.

Здание школы четырехэтажное, в ней обучаются 536 учеников. В первую очередь проверили надежность пожарной сигнализации. Она срабатывает по сигналу от дымоизвещателя. В каждом классе их три. Устройства очень чувствительные, говорит директор. Однажды они сработали даже на строительную пыль от соседнего здания, попавшую через окно. В коридорах висят планы эвакуации, тренировки проходят несколько раз в год. Нареканий у МЧС не возникло.

— Школа прошла проверку на пожарную безопасность. Автоматическая пожарная сигнализация у них исправная, огнетушитель, первичные средства перезаряжены в 2020 году. Все требования соблюдены, — подытожила Марина Васина, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира.

В учебных учреждениях региона выявлено 266 нарушений.

Сотрудники Росгвардии проверили антитеррористическую защищенность школы: работу камер видеонаблюдения, пропускную систему СКУДов, кнопку тревожной сигнализации. В школе есть утвержденный паспорт безопасности.

— Наших сотрудников могут вызывать по любому нарушению порядка как внутри заведения, так и на его уличной территории. В течение трёх минут приезжают наши сотрудники. Тревожной сигнализацией оборудованы все учебные заведения города, – говорит Денис Бодров, начальник отделения Росгвардии. – Бывает, хулиганят бывшие учащиеся школы. Их задерживают и доставляют в органы полиции.

Что касается профилактики коронавирусной инфекции, в школе № 6 уже готовы проводить утренний фильтр с бесконтактной термометрией и обработкой рук дезсредствами. В столовой подготовлен график посещений детьми, на полу будут расклеены ленты для соблюдения социальной дистанции в очереди. Завтракать одновременно смогут теперь три класса, а не пять, как было прежде.

В некоторых классах уже установлены вешалки для верхней одежды учеников. Дети будут переодеваться в классах, чтобы не создавать толчеи на первом этаже. Перемещаться по кабинетам школьники не будут, но на перемены их всё-таки будут выпускать, однако только в свои четко ограниченные зоны, чтобы не контактировать с другими классами. Бактерицидные лампы в школе также закуплены. Если не будет хватать, в мэрии готовы помочь с деньгами.

— Все дополнительные затраты будут произведены за счет бюджета, – подчеркнул замначальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Игорь Ефремов. — Если у школы не хватает денег на закупку бактерицидной лампы, директор пишет заявку в управление образования, здесь её рассматривают и принимается финансовое решение.

Ранее «Призыв» рассказывал о позиции директоров школ в отношении закупки школьной формы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»