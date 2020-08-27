Школьников заставят сдавать ВПР в начале учебного года

Школы Владимирской области готовятся к проведению всероссийских проверочных работ для учеников 5-9 классов. Они намечены на начало учебного года, в период с 14 сентября по 12 октября. Надежды родителей на отмену ВПР не оправдались. Большинство до последнего верили, что их перенесут на 2021 год.

Итоговые контрольные работы в виде тестов проводят в конце учебного года, но из-за введенного режима повышенной готовности и последующего перехода на дистанционное обучение их поставили на паузу. Наконец, в августе стали известны точные даты. В региональном департаменте образования время и сам факт проведения ВПР поддерживают, несмотря на возмущение родителей и недовольство детей.

Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области

Их и проводят для того, чтобы увидеть реальную картину. Их и проводят, чтобы увидеть не супер-знания, это диагностическая работа, которой не надо бояться.

Тут еще психология наших учителей работает. Они всего боятся. Боятся, что плохо научили. Но в этом году им не стоит бояться, потому что были другие условия.

ВПР проводятся по отдельным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом государственных образовательных стандартов.

Рособрнадзор сообщает, что школы могут сами составить график проведения проверочных работ в течение сентября-октября. Для 5-8 классов проверочные работы являются обязательными, в 9 классах — по решению школы. Варианты контрольных измерительных материалов формируются для каждого образовательного учреждения индивидуально из банка заданий ВПР.

В региональном департаменте образования считают, что результаты ВПР будут в сегодняшних условиях особенно полезны учителям. Те смогут скорректировать учебный план и посвятить больше времени «пробелам», появившимся у детей в процессе дистанционки. Еще власти уповают на то, что ВПР покажет положительную сторону заочного обучения. На местах чиновники рапортуют об успешном опыте минувшей весной, но родители и дети их не особо поддерживают.

Директор департамента образования Ольга Беляева отметила, что дистанционная форма обучения для начальной школы неэффективна и нежелательна на перспективу, а вот для среднего звена вполне возможна. Но пока школы выполняют рекомендации Роспотребнадзора, очная форма сохранится. Подробности старта учебного года можно узнать из видео «Призыва».