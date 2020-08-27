Школьников из отдаленных микрорайонов будут возить на автобусе

С нового учебного года детей из отдаленных микрорайонов Владимира будут возить на спецтранспорте. Мэрия покупает школьный автобус для подвоза школьников микрорайонов Оборино, Спасское, Мосино, Пиганово до образовательных учреждений в микрорайоне Юрьевец. В этих населенных пунктах активно ведется строительство жилья. В последние годы там появилось много частных и многоквартирных домов средней высотности. Из городской казны выделяют 2,6 миллиона рублей.

— Это будет автобус на 24 сидячих места для детей и 3 для взрослых, российского производства. Оборудован всем необходимым. По времени будет возить учеников и педагогов, — пояснил заместитель главы администрации Владимир Гарев.

Более 100 детей школьного возраста проживает в присоединенных территориях за Юрьевцом.

Раньше дети добирались до школ в Юрьевце на общественном транспорте и автомобилях. Автобусы ходят по графику, но время не всегда удобно для школьников. Нередко приходилось ходить пешком. Родители учеников жаловались, что в этих населенных пунктах совсем нет тротуаров. По краю же проезжей части с высоким трафиком движения ходить небезопасно. Кроме того, не хватает пешеходных переходов и светофоров. После организации подвоза детей в школы на спецтранспорте проблема с безопасностью будет решена.

В коротком видео «Призыва» можно посмотреть, где еще дорога к школе остается опасной для детей. Не хватает разметки, знаков, светофоров и ограждения.