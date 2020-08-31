Школьникам не разрешат учиться дистанционно даже по желанию

Владимирским школьникам не разрешат продолжить образование в домашних условиях по примеру жителей столицы. В отличие от Москвы, где ребенка могут оставить на дистанционке по просьбе родителей и после заявления на имя классного руководителя, у нас очная форма обучения обязательна для всех. Переход на электронный формат возможен, но только в случае второй волны коронавируса. Об этом заявил губернатор Владимирской области во время прямого эфира в соцсетях.

— Тот порядок работы, который определен в школах, он очень точный и четкий. И реализация образовательных программ в дистанционном формате возможна только в случае второй волны заболевания. Либо если администрация или учредитель школы частично сохранили дистанционный режим. И такая система есть, — отметил Владимир Сипягин. — Я хочу сказать о том, что какие-то муниципальные районы какие-то уроки решили проводить дистанционно, а какие-то главы администраций вместе с управлением образования приняли решение, что будет только очное обучение. Если дистанционный режим не принят, если школа занимается только очно, то, конечно, ребенок должен проходить курс обучения только в очном режиме.

Во Владимирской области учебный год для всех начнется оффлайн.

Так, например, в семи самых крупных школа Коврова часть предметов будут переведены на дистанционный режим обучения. ОБЖ, МХК, ИЗО и музыку дети будут познавать дома. При этом основные уроки будут проходить в очной форме. Информацию об организации учебного процесса лучше искать на сайте образовательного учреждения или уточнять у классных руководителей.

При этом в родительских чатах активно циркулирует информация о возвращении к дистанционному формату обучения, называется даже конкретная дата — 20 сентября. Владимир Сипягин назвал это вымыслом. Правда, сказал, что полностью исключать возможность возвращения к дистанционке нельзя. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.