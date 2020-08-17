Шестеро жеребят появились на свет в госконюшне

Со дня на день в госконюшне имени Владимира Фомина в микрорайоне Заклязьменский появится седьмой жеребенок. По словам директора Ильи Симакова, кобыла владимирской породы Гравюра немного «перегуливает». Все ждут появления на свет девочки, чтобы уравнять счет. Пока в потомстве этого года больше мальчиков — 4 жеребенка. Конюшня всего второй год занимается выводом потомства владимирского тяжеловоза. В прошлом году родились 5 жеребят. Все они уже подросли. На пару коней уже есть покупатели, одного по имени Галант хотят забрать в цирк. Уж очень видный, нарядный, как говорят сотрудники конюшни.

— Владимирская порода отличается тем, что должны быть на ногах белые носочки или гольфочки. На носу должна быть проточина или звезда. Приветствуется горбоносость. Еще хорошо, когда есть оброслость на ногах и бороде. Это признак владимирского тяжеловоза, — рассказывает директор госконюшни имени Владимира Фомина Илья Симаков.

Владимирского тяжеловоза в Заклязьменском выращивают с 1946 года.

В новые здания госконюшня переехала пять лет назад. Сейчас уже подрастают молодые кобылы, которые станут мамами в следующем году. В крыле жеребцов содержатся владимирские тяжеловозы разных возрастов. Есть полуторагодовалые, а есть и восьмилетние. Многие постоянно участвуют в соревнованиях и привозят первые места с выставок.

После снятия ограничений по коронавирусу во Владимирской области конюшня возобновила экскурсии. На территории работает музей, об экспонатах и достижениях рассказывает дочь Владимира Ивановича Ольга Фомина. Ее отец известен далеко за пределами нашего региона. Он возродил породу владимирского тяжеловоза, участвовал и побеждал во многих соревнованиях на тройках, снимался со своими воспитанниками в фильмах. Владимир Фомин готовил тройки лошадей для сказки «Морозко».

В конюшне в крыле кобыл еще осталось два свободных места. Руководство очень надеется, что в ближайший год на свет появятся еще девочки, чтобы укрепить позиции владимирской породы и самой госконюшни.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»