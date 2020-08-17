Шестеро жеребят появились на свет в госконюшне

Нового прибавления ждут со дня на день

Со дня на день в госконюшне имени Владимира Фомина в микрорайоне Заклязьменский появится седьмой жеребенок. По словам директора Ильи Симакова, кобыла владимирской породы Гравюра немного «перегуливает». Все ждут появления на свет девочки, чтобы уравнять счет. Пока в потомстве этого года больше мальчиков — 4 жеребенка. Конюшня всего второй год занимается выводом потомства владимирского тяжеловоза. В прошлом году родились 5 жеребят. Все они уже подросли. На пару коней уже есть покупатели, одного по имени Галант хотят забрать в цирк. Уж очень видный, нарядный, как говорят сотрудники конюшни.

Владимирская порода отличается тем, что должны быть на ногах белые носочки или гольфочки. На носу должна быть проточина или звезда. Приветствуется горбоносость. Еще хорошо, когда есть оброслость на ногах и бороде. Это признак владимирского тяжеловоза, — рассказывает директор госконюшни имени Владимира Фомина Илья Симаков.

Владимирского тяжеловоза в Заклязьменском выращивают с 1946 года.

В новые здания госконюшня переехала пять лет назад. Сейчас уже подрастают молодые кобылы, которые станут мамами в следующем году. В крыле жеребцов содержатся владимирские тяжеловозы разных возрастов. Есть полуторагодовалые, а есть и восьмилетние. Многие постоянно участвуют в соревнованиях и привозят первые места с выставок.

После снятия ограничений по коронавирусу во Владимирской области конюшня возобновила экскурсии. На территории работает музей, об экспонатах и достижениях рассказывает дочь Владимира Ивановича Ольга Фомина. Ее отец известен далеко за пределами нашего региона. Он возродил породу владимирского тяжеловоза, участвовал и побеждал во многих соревнованиях на тройках, снимался со своими воспитанниками в фильмах. Владимир Фомин готовил тройки лошадей для сказки «Морозко».

В конюшне в крыле кобыл еще осталось два свободных места. Руководство очень надеется, что в ближайший год на свет появятся еще девочки, чтобы укрепить позиции владимирской породы и самой госконюшни.

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Анна Тумановская 

Фото «Призыва»

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