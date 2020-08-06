Сезон открытых кинопоказов начинается во Владимире

Сезон летних открытых кинопоказов, отложенный из-за пандемии, стартует во Владимире. Посмотреть кино под открытым небом зрители смогут уже в грядущую субботу, 8 августа. Кинопоказ состоится в Центральном парке. Начало — в 20.00. Так как показ приурочен ко Дню физкультурника, фильм выбран соответствующий. Это российская лента «Движение вверх» (6+) с Владимиром Машковым в главной роли.

Киносеансы на свежем воздухе бесплатные.

Фильм рассказывает об олимпийском триумфе мужской сборной СССР по баскетболу на XX летней Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Выбор киноплощадки также не случаен. Фильм под открытым небом покажут на футбольном поле парка. В дальнейшем кинопоказы будут проходить в уже привычном для горожан месте — на Никитском бульваре.

Организаторы напоминают, что количество мест ограничено. А потому всем желающим рекомендуют приходить пораньше. Правила посещения показов остаются неизменными: под запретом курение и распитие спиртных напитков, дети до 17 лет без сопровождения взрослых не допускаются. Так как августовские вечера уже прохладные, стоит запастись теплым пледом и термосом с горячим чаем.

Ранее «Призыв» сообщал, что 15 августа в Суздале пройдет первый Фестиваль уличных театров с карнавалом и мастер-классами (0+).

Ольга Ефремова

Фото группы «Открытые кинопоказы во Владимире»