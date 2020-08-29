Сев озимых начался во Владимирской области

Во Владимирской области приступили к посеву озимых культур. Работы пройдут на площади около 32 тысяч гектаров, сообщает владимирский филиал Россельхозцентра. Одними из первых сев начали хозяйства Вязниковского, Гусь-Хрустального, Муромского, Селивановского и Суздальского районов. Потребность семян под урожай 2021 года составляет 6,26 тысяч тонн — почти все они в наличии. Их качество проверяют специалисты Россельхозцентра. Из обследованных 5,98 тысяч тонн некондицией признаны менее 8 процентов.

Важные показатели качества семян — влажность и чистота.

— Излишняя влажность посевного материала провоцирует его преждевременное прорастание, а также повышает деятельность микроорганизмов, что снижает жизнеспособность, — объяснила начальник отдела семеноводства владимирского филиала Россельхозцентра Ирина Данилова. — Такие семена требуют дополнительной просушки на специальном оборудовании, доведения именно до кондиционной влажности. Важно также не пересушить посевной материал, иначе он потеряет свойства всхожести.

В регионе-33, между тем, продолжается уборочная кампания. По состоянию на 20 августа, сжато 32,3 тысячи гектаров зерновых. Намолочено 114,8 тысяч тонн зерна со средней урожайностью 36,5 центнера на гектар. В отдельных хозяйствах урожайность доходит до 50 центнеров.

Накопано также 3,9 тысяч тонн картофеля с площади 143 гектаров — средняя урожайность 278 центнеров на гектар. Овощей собрано 517 тонн с 52 гектаров. Преимущественно это кабачки.

Ранее «Призыв» рассказывал, что цены на яблоки во Владимирской области за год взлетели на 30,7 процента.

Ольга Ефремова

Фото владимирского филиала Россельхозцентра