Семьям с детьми продлили выплаты на 2021 год

Свыше 34 тысяч семей с детьми получат денежную помощь во Владимирской области до конца года. Есть только два условия: возраст детей — строго от трех до семи лет, доход семьи — не выше 10768 рублей на человека в месяц. Размер ежемесячной выплаты — 5390 рублей. Региональные власти рассчитывали, что в этом году обратится не больше 23 тысяч человек. Никто не ожидал, что доходы семей так снизятся в течение весны-лета. В собесы и через портал госуслуг за выплатой обращается все больше людей. На финансовую поддержку уже потрачено больше 1,1 миллиарда рублей.

— Выплаты семьям с детьми будут осуществляться и в 2021 году. На федеральном уровне есть намерение повысить сумму выплат, но пока рассматриваются возможности бюджета. Многие оформили именно в июне-июле. Это хорошая поддержка для семьи. Если двое детей, то получили сразу 60 тысяч рублей за первые месяцы года, — говорит директор департамента соцзащиты области Любовь Кукушкина.

Какие справки нужны и где оформить выплаты, можно узнать по телефонам: 8-800-450-01-21 и 36-28-33.

«Призыв» провел в социальных сетях опрос, ждут ли владимирцы так называемых «президентских» выплат по 10 тысяч рублей, которые семьи с детьми получали в июне и июле. 60,8% участников опроса ответили однозначно «да». 10 тысяч рублей понадобятся и тем, кто имеет регулярный заработок, и особенно тем, кто временно остался без доходов. Тем более накануне учебного года. Правда, в федеральных СМИ сообщали, что пока в правительстве такой вопрос не обсуждался, никаких отдельных проектов не разрабатывается.





В регионе сейчас около 93 тысяч семей получают пособия, компенсации и льготы без предоставления справок. Такое решение было принято сразу после введения режима повышенной готовности. Но послабление введено только до октября. Чтобы не остаться без выплат, можно уже сейчас заняться оформлением документов. Тем более что собесы стали работать в привычном режиме. Хотя руководство департамента соцзащиты по-прежнему советует подавать заявление и записываться на прием через портал госуслуг.

Ранее «Призыв» сообщал о выдаче продуктовых наборов семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Подробности можно узнать, посмотрев короткое видео.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»