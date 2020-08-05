«Семерка» вспыхнула от столкновения с иномаркой

ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека, произошло сегодня утром в Гусь-Хрустальном районе, на 49 километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный – Тума. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» при выезде на главную дорогу столкнулся с автомобилем «Hyundai».

В результате столкновения вазовская «семерка» вспыхнула.

Пострадали водитель «семерки», мужчина 1947 года рождения, и пассажирка-ровесница. Они были госпитализированы. Водитель иномарки 1994 города рождения и пассажирка «Hyundai» 2001 года рождения отправлены на амбулаторное лечение.

Возгорание транспортного средства на площади 3 кв. метра ликвидировали сотрудники МЧС. По факту случившегося проводится проверка. Ранее «Призыв» сообщал, что водителя автомобиля «ВАЗ-2112» пришлось деблокировать после ДТП с лосем.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области