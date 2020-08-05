Сборы на лечение. Как помочь и не стать жертвой обмана?

В последнее время в сети количество сообщений о сборе денег для больных детей просто зашкаливает. За каждым таким сообщением — отчаянный крик помощи и конкретная детская судьба. Заболевания часто смертельные, а суммы на лечение огромные. Государство от таких детей отмахивается, хоть и не открыто, иначе не стали бы родители стоять с протянутой рукой и просить помощи у незнакомых людей.

Мы все видим эти сообщения. Но кто-то предпочитает не замечать подобные посты, пролистывая их в ленте как надоевший информационный шум. Кто-то хочет помочь, но боится попасться на удочку мошенников, коих в Интернете легионы. Кто-то спонтанно и нерегулярно отправляет какие-то суммы на непонятные номера карт. И тут тоже никаких гарантий, что деньги получит именно тот, кто в них нуждается.

Психолог Наталия Фельдман выработала свои правила благотворителя, которыми готова с нами поделиться. Итак, как помогать регулярно, необременительно для своего бюджета и так, чтобы деньги попадали куда нужно. Смотрите видео.

Хочу помочь! Как это сделать?

В последние годы мы все больше времени проводим в Интернете и социальных сетях. И довольно часто нам на глаза попадаются сообщения о больном ребенке, на лечение которого не хватает денег. Нас просят эти деньги перечислить.

Такие сообщения часто сопровождаются не только фотографией больного ребенка, но и фотографиями документов. У каждого из нас не раз возникало желание помочь, с одной стороны, и опасения, что это может быть мошенничество, с другой стороны.

Таких сообщений иногда бывает настолько много, что наступает эмоциональное перенасыщение, и мы начинаем относиться к этому как к какому-то фону, который стараемся побыстрее пролистать. Что же делать в такой ситуации?

Фильтруем мошенников

Во-первых, этот способ используют мошенники. Могут быть размещены фотографии реального ребенка и реальные документы с суммами, которые тратятся на его лечение, но это не ребенок людей, которые сделали его страничку.

Схема очень простая. Данные берутся с реальных страниц, где написано об этих детях. Со страниц даже благотворительных фондов берут эту информацию, создают фейковую страничку и таким образом собирают деньги с доверчивых людей.

Как себя обезопасить от обмана и действительно помогать, если вы считаете, что это важно? Я для себя сформулировала два правила. Во-первых, нужно каким-то образом проверять. Сейчас через любой поисковик можно найти любой документ, который дублируется где-то еще.

И если вы находите хотя бы еще один источник, где этот документ есть, значит, есть шанс, что здесь мошенническая схема. Можно просто помогать людям, которых вы знаете лично. Беда может прийти к каждому, помогайте тем, кого вы лично знаете, и тогда вы точно будете знать, что ваша помощь ушла по адресу.

Автоматические отчисления в надежный фонд

Второй вариант. Мы зарабатываем ограниченное количество денег. И всем помочь невозможно. У известных и проверенных фондов федерального уровня (тех, которые помогают больным детям, людям с ограниченными возможностями, пожилым людям) существует практика автоматических ежемесячных отчислений.

И у меня есть знакомые, которые делают такие перечисления в один, два, три фонда. И сумма совершенно небольшая: сто, двести, триста рублей в месяц. Они, с одной стороны, несильно влияют на ваш общий бюджет, потому что триста рублей – это всего лишь кофе и пирожное. То есть один раз в месяц мы не зайдем в кофейню.

А для фонда, если таких людей будет много, в итоге собирается значительная сумма. Просто нужно себе выбрать проверенный фонд с хорошей репутацией. Тогда ваши деньги точно пойдут на лечение и помощь людям, которые в этом нуждаются.

Подведем итоги:

В Интернете много сообщений о сборе средств больным детям. Кто-то не помогает, потому что боится мошенников. Если хотите стать благотворителем, можно помочь знакомым. А можно выбрать 2-3 фонда с надежной репутацией. И перечислять туда регулярно небольшую сумму. Не ленитесь проверять информацию о сборе в Интернете.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: mitropoliakuban.ru