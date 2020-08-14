Сбербанк вместе с застройщиками создает комфортную среду для жизни

Волго-Вятский банк Сбербанка поздравил застройщиков с профессиональным праздником и провел для партнеров онлайн-конференцию «Стройка 2020». В обсуждении приняли участие более 100 собственников и топ-менеджеров строительных компаний из 9 регионов страны.

Одним из ключевых направлений сотрудничества Сбербанка и застройщиков является финансирование объектов недвижимости. Сбербанк предлагает широкую продуктовую линейку для жилого и коммерческого строительства: кредитование проектов с эскроу; под будущую прибыль и бридж-кредитование, которые позволяют финансировать проекты на начальной стадии реализации проекта в качестве собственного участия; на инвестиционную программу; под залог готовых квартир, построенных и не реализованных в прошлых проектах; комплексный кредитный продукт, когда банк одобряет начальное финансирование на покупку и развитие земельного участка, а также будущее проектное финансирование на цели строительства жилья.

Сегодня каждый 10-й дом в России строится на территории обслуживания регионов Волго-Вятского Банка – всего 870 домов, это 49 тыс. квартир или 7 620 тыс. квадратных метров жилья. При этом почти 25% домов (209) строятся по новой схеме с эксроу, то есть с применением более совершенного механизма финансирования жилищного строительства, который позволяет обеспечить безопасность и надежность вложений средств граждан, сделав невозможным появление новых обманутых дольщиков. 60% домов (125) по данной программе финансирует Волго-Вятский Сбербанка.

Всего за 7 месяцев 2020 года территориальный банк профинансировал 60 застройщиков, заключив более 70 кредитных договоров с лимитом 35 млрд. рублей, на строительство 83 домов. Волго-Вятский банк Сбербанка фиксирует рост более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом по объемам кредитования, количеству партнеров и кредитуемым объектам недвижимости.

Участие Сбербанка во всех ипотечных программах для населения также способствует развитию отрасли даже в условиях пандемии. С начала 2020 года в рамках действующих кредитных программ, направленных на поддержку застройщиков (субсидирование, господдержка, акции для застройщиков) Волго-Вятским банком Сбербанка было выдано почти 7000 кредитов физическим лицам на сумму около 14 млрд. рублей.

Сбербанк делает большой акцент на развитии онлайн-взаимодействия – для удобства и экономии времени партнеров:

В апреле 2020 года запущен личный кабинет застройщика. Сервис помогает получить кредит на финансирование жилищного и коммерческого строительства без посещения офиса банка. Доступ к услуге также может быть открыт юрлицам, которые не являются клиентами банка.

POS и интернет-эквайринг позволяют оплачивать готовые квартиры без использования наличных денежных средств

Сервис Дом.клик позволяет застройщикам расширить возможности реализации квартир

Онлайн открытие счетов эскроу в мобильном приложении. Открытие счета занимает не более 5 минут, открыть счет депонент сможет как в офисе застройщика, так и в любом другом месте используя свой мобильный телефон. Дольщику для открытия счета эскроу в мобильном приложении достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти договор в поисковой строке по слову «Эскроу», ознакомиться с договором и подписать его в один клик, после чего счет будет открыт.

Сегодня Сбербанк – это не только финансовые услуги, экосистема Сбербанка – это более 60 дочерних компаний, которые предлагают сервисы для жизни и бизнеса – от телемедицины для сотрудников – до различных консалтинговых услуг с пониманием специфики каждой отрасли бизнеса. В рамках конференции перед участниками выступили спикеры двух ДЗО Сбербанка – «Отраслевые технологии» и Stratedgy Partners.

Фото: mybryansk.ru