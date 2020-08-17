Сбербанк опроверг введение допкомиссий за уведомления о переводах

«Призыв» получил от Сбербанка РФ опровержение информации о введении дополнительных комиссий за уведомления по переводам банка. Сообщения об этих сборах появились во многих СМИ, причём сначала в федеральных. Сообщалось о том, что бесплатные СМС и push-уведомления отключат на дебетовых картах. Сбербанк заявил, что подобных планов у финансово-кредитного учреждения нет. Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме. Получение одноразового пароля в СМС-сообщении — бесплатное. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится.

Сегодня техническими СМС-сообщениями пользуются менее 3% клиентов, сообщили в банке.

— Большинство клиентов банка уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк Онлайне, — отметили в банке. — Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода.

Наряду с этим сервис «СБОЛ» («Сбербанк Онлайн Личный кабинет») продолжает расширяться, уточнили в Сбербанке. Например, теперь в удобном виде приходит информация по операциям с вкладами. А вместо многочисленных СМС-оповещений клиент будет получать push-уведомления о переводе с возможностью увидеть полную детализацию об операции в приложении Сбербанк Онлайн.

Алина Родина

Фото «Призыва»