С начала августа от коронавируса скончались 33 человека

За август во Владимирской области зарегистрированы 33 смерти пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки печальная статистика вновь пополнилась. Умерли еще четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом. Жертвами болезни с начала пандемии стали 172 человека.

Не снижается и число активных носителей вируса. В данный момент болеют 447 жителей Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 439. Выздоровели за вчерашний день 9 человек. За все время инфекцию победили 5237 жителей региона.

При этом суточный прирост новых случаев коронавируса остается относительно стабильным. COVID-19 за прошедшие 24 часа подтвержден у 21 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на одного пациента больше, чем днем ранее.

Больше всех прибавили Муромский и Ковровский район — по 4 положительных теста. По три случая COVID-19 отмечено во Владимире и Александровском районе. В Гусь-Хрустальном, Киржачском и Меленковском районах — по два новых пациента. Один новый случай коронавируса зафиксирован в Селивановском районе.

За все время пандемии зарегистрированы 5856 случаев заболевания.

Владимирская область перешла на третий этап снятия ограничений, но вопрос обучения школьников продолжает волновать жителей региона. Тратиться ли на школьную форму или пока отложить крупную покупку? «Призыв» прояснил этот вопрос и поговорил с директорами городских и сельских школ.

Ольга Ефремова

Фото: vesti.ua