Рынок межмуниципальных перевозок снова планируют перекроить

Новые контракты на перевозки по межмуниципальным маршрутам во Владимирской области выставлены на торги на сайте госзакупок. 12 августа выберут компании, которые будут работать на пяти маршрутах. Каждое направление выведено в отдельный лот. Это маршруты № 107 «Владимир (автовокзал) — Пенкино», № 124 «Владимир (Центральный парк) — Багриново», № 127 «Владимир (автовокзал) — Смыково», № 137 «Муром (автовокзал) — Шульгино», № 170 «Гороховец (остановочный пункт) — Вязники (автостанция)». Региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства готов заплатить за реализацию контрактов от 500 тысяч до полутора миллионов рублей из областного бюджета. Срок работы перевозчиков на маршруте — до конца года.

Требования к транспортным компаниям вполне лояльные — малый или средний класс автобусов со спутниковой навигацией. Никаких информационных табло, систем видеонаблюдения, о чем говорили еще в начале весны, когда рынок перевозок стало здорово лихорадить, не упоминается. После ухода нескольких крупных перевозчиков, в числе которых был и «БигАвтоТранс», департамент предпринял множество попыток организовать конкурсы на проблемные маршруты.

В разгар пандемии в районные города и села людей возили временные компании, в том числе из других регионов. Жалоб было много.

Временно, до проведения конкурса, работают перевозчики по следующим маршрутам: № 106 «Владимир (автовокзал) — Цыбеево», № 108 «Владимир (автовокзал) – Головино», № 117 «Владимир (автовокзал) — Судогда (автостанция)», № 123 «Владимир (автовокзал) — Ново-Петрово», № 139 «Владимир (автовокзал) — Вяткино», № 128 «Владимир (автовокзал) — Малахово», № 158 «Владимир (автовокзал) — Колокша», № 163 «Владимир (автовокзал) — Ставрово», № 164 «Владимир (автовокзал) — Собинка». Департамент предоставил им свидетельства и карты маршрута на основании публичного предложения, размещенного на официальном сайте. С некоторых из этих маршрутов не раз уходили перевозчики.

С марта на 15 сентября перенесен открытый конкурс по 14 лотам — всем бывшим маршрутам компании «БигАвтоТранс». Это Юрьев-Польское, Судогодское, Гусь-Хрустальное направления. С того же марта на 6 октября — 12 лотов маршрутов Суздальского района, Мурома, Коврова, Радужного.



Примечательно, что конкурсная комиссия существенно изменила требования к новой дате. Теперь больше всего баллов дадут за низкую аварийность, большой опыт, малый возраст автобусов. Тоже не требуются валидаторы, видеорегистраторы и информационные табло в салоне. Перевозчиков услышали. Они много говорили об этом весной, жаловались и обращались в надзорные инстанции и привлекали на помощь общественность.

Ранее «Призыв» сообщал, что 37 перевозчиков заручились поддержкой депутатов Законодательного Собрания. Об их бедах узнал и губернатор благодаря участию в июльском заседании областного парламента.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»