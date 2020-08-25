Русская тройка из «Богдарни» установила новый рекорд

Орловские рысаки из Петушинского района установили новый рекорд для троечных заездов. Вся тройка была подобрана из лошадей одной породы: коренник Имитатор и пристяжные Бобырь и Ирбис. Первенство проходило на республиканском ипподроме в городе Раменском 22 августа. Тройка заняла первое место в забеге за Кубок ПАО «Акрон». Подробности победного заезда публикуются на официальном сайте «Богдарни».

На старт вышли три тройки, в том числе под управлением мастера-наездника Василия Минчева. Он является директором конноспортивного комплекса, расположенного на базе агрокультурного туристического комплекса «Богдарня» Джона Кописки. Ему противостоял в том числе действующий чемпион России Алексей Читяков. Между ними и развернулась основная борьба. Сначала нашему наезднику удалось занять бровку и выравняться с другими участниками заезда. А со второй четверти дистанции бег вели уже две тройки. На финишной прямой орловские рысаки одержали победу.

— Четко, как метроном, летел рысью, ни разу не сбившись, Имитатор, коренник в тройке, и широким накатистым галопом шли пристяжные Ирбис и Бобырь. В заезде было показано лучшее время дня – 2.05, Имитатор установил свой собственный рекорд. И для троечных заездов – это время рекордное для орловских рысаков, — сообщает сайт «Богдарни».

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