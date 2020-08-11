Руководство «Волгабаса» отрицает наличие долгов по зарплате

Руководство собинского завода «Волгабас» прокомментировало ситуацию с невыплатой зарплаты своим сотрудникам. Сообщается, что в настоящее время работники предприятия получили денежное вознаграждение за свой труд в полном объёме. Остались текущие платежи филиальной сети, они будут отправлены 15 августа. Пресс-служба ООО «Бакулин Моторс Групп» уточняет, что сейчас производство полностью загружено вплоть до конца марта 2021 года. В ближайшее время на завод потребуются новые кадры.

Будет организовано до 100 рабочих мест.

О том, что работники «Волгабаса» вновь остались без заработных плат, накануне сообщила прокуратура Владимирской области. Проверка показала, что 313 работников не получили денежное вознаграждение за свой труд за июнь-июль текущего года. Сумма долга составила 15 миллионов рублей.

Ситуации с невыплатой зарплаты на заводе уже случались. Ранее «Призыв» рассказывал, что Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении руководства завода «Волгабас».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»