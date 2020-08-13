Руководитель департамента здравоохранения рассказала про вакцинацию от коронавируса

Юлия Арсенина готова сделать прививку

И.о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина готова сделать прививку от коронавируса. Об этом чиновница завила сегодня на пресс-конференции в «Белом доме». Первыми вакцинацию должны будут пройти медики и жители Владимирской области из группы риска. Но процедура сугубо добровольная, подчеркнула Арсенина. Сейчас ведомство ждет указаний от Министерства здравоохранения. Сроки прививочной кампании от коронавируса пока не обнародованы. Известно, что в бюджетных медучреждениях прививку должны будут делать бесплатно.

— Пока нет графика поставки, мы ждем информацию, которую нам даст Министерство здравоохранения. Пока есть только информация, что в течение двух недель выпустят первую партию российской вакцины от коронавируса, — пояснила Юлия Арсенина. — Буду ли я прививаться? Да. Ежегодно я прививаюсь всеми вакцинами, которые есть.

Накануне «Призыв» провел опрос среди своих читателей. Почти 200 человек высказали своё мнение по поводу вакцинации от COVID-19. Большинство, а это 60% респондентов, не намерены делать прививку. 21% выступили за вакцинацию. Почти столько же (19%) находятся в раздумье, делать прививку или нет, когда она станет доступна.


Сейчас регион готовится к ежегодной вакцинации от гриппа. Как ранее говорил теперь уже бывший замдиректора департамента здравоохранения Анатолий Уколов, в декабре прошлого года в области не было зафиксировано ни одного случая гриппа. Медики объяснили это успешно проведенной иммунизацией населения. До конца года было привито больше 625 тысяч человек, из них 115 тысяч — дети.

В начале пандемии коронавируса, когда собирали анамнез у пациентов с диагнозом COVID-19, почти все они не были привиты от гриппа, подчеркнула Юлия Арсенина. Если понадобится, обе прививочные кампании проведут одновременно.

Юлия Арсенина, и.о. директора департамента здравоохранения:

  • Вакцинация от гриппа традиционно начинается с середины августа. Мы завязаны на федеральных поставках. По этой вакцине у нас уже разработаны графики, прививочный план, планка, к которой мы должны стремиться. В этом году каждый второй должен быть привит от гриппа.
  • У нас есть эффективные примеры, когда мы вакцинируем сразу несколькими вакцинами. Мы делаем вакцину от гриппа и пневмококка. Пересечений с вакцинацией от коронавируса не будет, и все мероприятия мы проведем.

Рассказала Юлия Арсенина и о лечении больных коронавирусом. По словам чиновницы, в некоторые инфекционные госпитали региона уже начало поступать специализированное лекарство. При федеральной поддержке поставки планируют сделать регулярными. В целом же ситуация с заболеваемостью во Владимирской области стабилизируется, уверены в ведомстве. По официальным данным, из 950 коек в госпиталях пациентами занято всего 320. При этом активными носителями вируса являются 452 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что делать в случае подозрения у себя коронавирусной инфекции.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • Мария:
    13.08.2020 в 15:36

    Гриппа не было в декабре…но не все же делают прививку от гриппа…дело ли в вакцинации?

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