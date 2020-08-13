Руководитель департамента здравоохранения рассказала про вакцинацию от коронавируса

И.о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина готова сделать прививку от коронавируса. Об этом чиновница завила сегодня на пресс-конференции в «Белом доме». Первыми вакцинацию должны будут пройти медики и жители Владимирской области из группы риска. Но процедура сугубо добровольная, подчеркнула Арсенина. Сейчас ведомство ждет указаний от Министерства здравоохранения. Сроки прививочной кампании от коронавируса пока не обнародованы. Известно, что в бюджетных медучреждениях прививку должны будут делать бесплатно.

— Пока нет графика поставки, мы ждем информацию, которую нам даст Министерство здравоохранения. Пока есть только информация, что в течение двух недель выпустят первую партию российской вакцины от коронавируса, — пояснила Юлия Арсенина. — Буду ли я прививаться? Да. Ежегодно я прививаюсь всеми вакцинами, которые есть.

Накануне «Призыв» провел опрос среди своих читателей. Почти 200 человек высказали своё мнение по поводу вакцинации от COVID-19. Большинство, а это 60% респондентов, не намерены делать прививку. 21% выступили за вакцинацию. Почти столько же (19%) находятся в раздумье, делать прививку или нет, когда она станет доступна.





Сейчас регион готовится к ежегодной вакцинации от гриппа. Как ранее говорил теперь уже бывший замдиректора департамента здравоохранения Анатолий Уколов, в декабре прошлого года в области не было зафиксировано ни одного случая гриппа. Медики объяснили это успешно проведенной иммунизацией населения. До конца года было привито больше 625 тысяч человек, из них 115 тысяч — дети.

В начале пандемии коронавируса, когда собирали анамнез у пациентов с диагнозом COVID-19, почти все они не были привиты от гриппа, подчеркнула Юлия Арсенина. Если понадобится, обе прививочные кампании проведут одновременно.

Юлия Арсенина, и.о. директора департамента здравоохранения:

Вакцинация от гриппа традиционно начинается с середины августа. Мы завязаны на федеральных поставках. По этой вакцине у нас уже разработаны графики, прививочный план, планка, к которой мы должны стремиться. В этом году каждый второй должен быть привит от гриппа.

У нас есть эффективные примеры, когда мы вакцинируем сразу несколькими вакцинами. Мы делаем вакцину от гриппа и пневмококка. Пересечений с вакцинацией от коронавируса не будет, и все мероприятия мы проведем.

Рассказала Юлия Арсенина и о лечении больных коронавирусом. По словам чиновницы, в некоторые инфекционные госпитали региона уже начало поступать специализированное лекарство. При федеральной поддержке поставки планируют сделать регулярными. В целом же ситуация с заболеваемостью во Владимирской области стабилизируется, уверены в ведомстве. По официальным данным, из 950 коек в госпиталях пациентами занято всего 320. При этом активными носителями вируса являются 452 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что делать в случае подозрения у себя коронавирусной инфекции.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»