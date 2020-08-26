«Ростелеком» завершил второй этап оптической стройки во Владимирской области

«Ростелеком» завершил второй этап строительства сети GPON[1] во Владимирской области. Провайдер обеспечил оптическим доступом еще 26 сельских населенных пунктов в 11 районах области[2]. Cпециалисты компании проложили более 200 километров волоконно-оптических линий связи, таким образом цифровые сервисы провайдера стали доступны еще для 10 тысяч домохозяйств.

Технология GPON дает возможность одновременного подключения нескольких цифровых услуг по одной оптоволоконной линии, проведенной непосредственно в дом абонента. Это обеспечивает качество, стабильность и высокую скорость соединения без повышения энергозатрат.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В этом году мы запланировали масштабную стройку по развитию оптической инфраструктуры в удаленных населенных пунктах области. Проект предполагает поэтапный ввод объектов в частном секторе региона. Благодаря этому уже более 12,5 тысячи домохозяйств, в которых проживает около 40 тысяч человек, получили доступ к современным цифровым сервисам. Для них открываются новые возможности обучения, работы и взаимодействия с органами государственной власти. Теперь абоненты могут пользоваться скоростным интернетом, играть в онлайн-игры и пользоваться видеосервисом Wink. По запросу абонента сотрудники компании могут установить домашнее видеонаблюдение для безопасности жилья и контроля за придомовой территорией. Все необходимые сервисы можно для удобства и экономии объединить в одном пакете».

Так, например, для большой семьи подойдет пакетное предложение «Технологии спокойствия +». В него входят домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, более 200 телевизионных каналов Wink и видеонаблюдение с возможностью хранения записей в облаке до 30 дней и арендой оборудования – роутера и приставки за 10 руб/месяц.

Подробная информация о технической возможности подключения услуг и тарифных планах – в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.

Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».