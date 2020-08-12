«Ростелеком» завершил во Владимирской области второй этап реализации программы «Цифровая экономика» 2020 года

«Ростелеком» подключил к интернету 77 социально значимых объектов (СЗО)1 в 11 районах Владимирской области. Таким образом, компания завершила второй этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году. Для реализации проекта специалисты компании проложили свыше 230 километров волоконно-оптических линий связи.

В рамках первого этапа «Ростелеком» уже организовал доступ во Всемирную паутину для 112 СЗО в семи районах Владимирской области.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«За текущий год “Ростелеком” выполнил более 90 % от запланированного в 2020 году объема подключений СЗО. Таким образом, современные цифровые сервисы стали доступнее еще большему количеству организаций. Мировая пандемия показала, насколько остро стоит вопрос о необходимости телекоммуникационных услуг для органов власти и медицинских учреждений. В первую очередь, это возможности для развития телемедицины и дистанционного образования. В то же время мы понимаем свою задачу гораздо шире. В населенных пунктах создаются узлы связи, которые в дальнейшем будут использованы для организации цифровых услуг в домохозяйствах, что особенно актуально для жителей сельских территорий. Лидерами стройки по количеству сданных объектов второго этапа стали Вязниковский, Собинский и Гусь-Хрустальный районы области. До конца года в рамках третьего этапа осталось подключить еще 19 объектов, из которых 11 — фельдшерско-акушерские пункты. Несмотря на сложности, связанные с ограничительными мерами, стройка ведется в соответствии с утвержденным графиком».

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» «Ростелеком» реализует проекты в Центральном Федеральном округе (ЦФО). С целью исполнения государственных контрактов до конца 2021 года цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов ЦФО.

С крупными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на сайте.