«Ростелеком» назвал самые популярные точки Wi-Fi во Владимирской области

«Ростелеком» назвал самые популярные за семь месяцев текущего года точки Wi-Fi во Владимирской области. Первое место по количеству сессий и трафику принадлежит точке в деревне Толстиково Меленковского района, «серебро» у поселка Костенец Селивановского района, «бронза» у села Брутово Суздальского района. В среднем здесь в совокупности осуществлялось более двух тысяч сессий в месяц продолжительностью до трех часов каждая, а количество зарегистрированных пользователей превышает половину от списочного населения. Данные показатели выше прошлогодних на 32 %.Все точки подключены в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН)*.

Напомним: летом 2019 года «Ростелеком» завершил проект устранения цифрового неравенства во Владимирской области. По итогам реализации программы бесплатный беспроводной доступ в Сеть стал доступен жителям 162 сёл и деревень в 16 районах Владимирской области.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Прошел год с момента завершения работ по строительству точек УЦН в области. Мы ежедневно осуществляем мониторинг сети на работоспособность. По сравнению с 2019 годом ежемесячный прирост трафика составляет 15 терабайт, что на 30 процентов больше прошлогоднего. Безусловно, режим самоизоляции сыграл свою роль: ученикам нужно было получать знания удаленно, а взрослым работать из дома. В летние месяцы традиционно наблюдается сезонный рост трафика, так как многие перебираются на дачу. Мы отмечаем увеличение количества сессий и их продолжительность по сравнению с прошлым годом. Можно с уверенностью сказать, что точки УЦН популярны у сельского населения, а в период пандемии их ценность стала ощущаться особенно остро».

Чтобы выйти в Сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: посредством СМС или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала государственных услуг. Каждая точка УЦН позволяет бесплатно заходить более чем на две тысячи ресурсов, в том числе на портал госуслуг и сайты региональных и местных органов власти.

По условиям заключенного в 2014 году контракта между Федеральным агентством связи («Россвязь») и «Ростелекомом» на реализацию программы устранения цифрового неравенства национальный провайдер устанавливает в деревнях и селах с населением от 250 до 500 человек точки бесплатного беспроводного доступа в интернет. Всего в рамках проекта точки УЦН будут установлены почти в 14 тысячах населенных пунктов по всей стране.

* Программа УЦН предусматривает установку точек доступа WiFi и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с в мелких населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек.