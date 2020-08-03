Роспотребнадзор выпустил рекомендации для выезжающих за границу туристов

Владимирские туристы с 1 августа могут отправиться за границу. В списке «разрешенных» направлений значатся Турция, Великобритания, Танзания и Абхазия. Для тех, кто рискнет выехать, Роспотребнадзор подготовил широкий список рекомендаций. Надзорное ведомство просит избегать аренды частных коттеджей и хостелов. По возможности рекомендуется употреблять пищу у себя в номере или на открытом пространстве. При передвижении по городу стоит пользоваться такси и избегать общественного транспорта. И, конечно, чаще мыть руки. Масок или респираторов лучше иметь запас, потому что купить за границей средства защиты можно будет не везде. При появлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.

Владимирские турагентства спешат успокоить клиентов: никаких справок об отсутствии COVID-19 заграницей у них не спросят. Медицинская страховка уже включает покрытие лечения инфекционного заболевания. И это предусмотрено во всех турпакетах. По желанию клиент может просто оформить дополнительную страховку от невыезда.

Во время полёта все пассажиры должны будут заполнить анкету с личными данными, указать номер кресла, адрес пребывания, свой телефон и данные о симптомах. Если у пассажира будет температура, его, скорее всего, отправят на изоляцию и долгожданный отдых не состоится.

— В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждому пассажиру измерят температуру. В случае обнаружения в аэропорту лица с подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещён в карантин и направлен в госпиталь для обследования, — пояснили «Призыву» в агентстве «Санрайз Тур». — В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 информация о лицах, находившихся с ним в контакте в самолёте, будут сообщены в департамент здравоохранения. В случае если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полёта, контактировавшие с больным в самолёте будут установлены по их формам пассажиров. Лица, определённые как контактировавшие с больным в самолёте, будут помещаться в 14-дневный карантин-изоляцию.

Под угрозой окажутся и сидящие рядом с больным в самолете. Их могут тоже закрыть на карантин, если проявятся симптомы коронавируса — высокая температура, кашель. В Турции им проведут экспресс-тест методом ПЦР. Тест — бесплатный для туристов, сообщают в Ассоциации туроператоров. Срок ожидания его результата — до 4 часов. В случае положительного теста пассажир отправляется в государственную местную клинику для обследования и назначения лечения. Если из-за карантина он пропустит обратный рейс, стоимость билета ему компенсируют в страховой компании.

Здоровым туристам, прибывшим из «разрешенных» стран, двухнедельный карантин проходить не придется.

Однако контролировать вернувшихся из-за границы владимирцев все-таки будут, пояснили «Призыву» в турагентстве. При регистрации обратного рейса вы должны заполнить анкету на госуслугах. А по возвращении из-за границы в течение трёх дней необходимо пройти тест на коронавирус за свой счет. После чего загрузить результат в форму на портале госуслуг.

Одним из популярных «разрешенных» направлений стала Турция. На данный момент уже 70 отелей там получили сертификаты COVID-free, а более 500 находятся в процессе получения. Первые полеты на курортное побережье Турции запланированы на 10 августа. Однако многие владимирцы предпочитают не рисковать, выезжая за границу, и выбирают курорты Краснодарского края и Крыма.

Ранее «Призыв» сообщал о туристе, который отсудил 400 тысяч рублей за сорванную поездку во Вьетнам.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»