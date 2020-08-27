Роспотребнадзор объявил о начале вакцинации от новых штаммов гриппа

Роспотребнадзор объявил об официальном старте прививочной кампании от гриппа. В этом сезоне вакцины будут содержать три новых штамма. Грипп быстро мутирует, поэтому каждый сезон прививка обновляется согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Если в прошлом году прививали от A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017 (H3N2) и B/Colorado/06/2017, то в этом году все три компонента другие:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

— Указанные штаммы не имели активной циркуляции на территории Российской Федерации, именно поэтому профилактическая иммунизация необходима, — подчеркивает Роспотребнадзор.

Главная особенность этого сезона — одновременная циркуляция гриппа и коронавируса.

Во Владимирской области из-за этого подняли план по вакцинации. Если в прошлом году в регионе готовились привить 45% населения, то в этом речь идет уже о 60%. А среди групп риска процент вакцинации должен достигать 75%, сообщает областной департамент здравоохранения. Работать в регионе будут 42 специализированные бригады. А прививочные кабинеты планируют принимать не только в будни, но и в выходные дни. Для упорядочения потока пациентов организуют дистанционную запись. Когда первая партия вакцины поступит в регион, Роспотребнадзор сообщит дополнительно.

Традиционно бесплатно иммунизируются так называемые «группы риска»: дети с шести месяцев, школьники, студенты, медицинские работники и педагоги, сотрудники транспортных предприятий и коммунальной сферы, беременные, лица старше 60 лет, призывники и лица с хроническими заболеваниями.

Ранее «Призыв» сообщал, что прививочные кампании от гриппа и коронавируса, скорее всего, будут проходить параллельно. Главный внештатный пульмонолог облздрава порекомендовал жителям региона пройти вакцинацию.