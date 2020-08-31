Рок-забег по историческим местам пройдет в Муромцево

Яркое спортивное мероприятие состоится в поселке Муромцево Судогодского района 4 и 5 сентября. В этот день пройдет ультрамарафон Fountastic Rockstle Ultra Trail. Старт будет дан в экзотическом месте, от стен усадьбы Храповицкого. Далее, сообщают организаторы, участники побегут через лес, броды, по мягкому мху болота к месту каменных осыпей и головокружительных отвесных скал — Дюкинскому карьеру. Затем маршрут пройдет к знаменитому судогодскому артезианскому фонтану.

После финиша состоится грандиозный рок-концерт.

Для участников марафона предусмотрено 6 дистанций разной сложности для разных возрастных групп. Оставить свои вещи можно будет в камерах хранения. Также будут работать точки питания и санитарная зона. После соревнований состоится грандиозный рок-концерт. На сцену выйдут группы «Рекорд Оркестр» и «Директор Азовского Моря».

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что орловские рысаки из Петушинского района установили новый рекорд для троечных заездов. Вся тройка была подобрана из лошадей одной породы: коренник Имитатор и пристяжные Бобырь и Ирбис.