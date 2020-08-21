Режим самоизоляции для пенсионеров продлили до 6 сентября

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет во Владимирской области снова продлили. На этот раз до 6 сентября. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Официально пожилые люди этого возраста могут выходить на улицу только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных и чтобы выбросить мусор. А посещать магазины они могут только с 09.00 до 12.00, подчеркивает пресс-служба «Белого дома». При этом пенсионеры должны носить маски. Изолироваться можно как по месту жительства, так и на даче.

Для работающих пенсионеров старше 65 лет продлят больничный.

Граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу. Многие все эти настоятельные рекомендации давно игнорируют, но власти подстраховываются. Угроза второй волны COVID-19 существует, хотя Владимирская область входит в число регионов, где ситуация положительно-стабильная.

Накануне нового учебного года «Призыв» попытался разобраться, ждет ли нас всплеск заболеваемости, когда дети пойдут в детские сады и школы. Почитать материал можно здесь.

Елена Пляскина

Фото департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области