Решение о проведении линейки на 1 сентября будут принимать на местах

Торжественные линейки 1 сентября в школах Владимирской области могут состояться. Правда, не везде. Решение об их проведении принимать муниципалитеты будут самостоятельно, исходя из текущей эпидемиологической ситуации, рекомендаций Минпросвещения России и Роспотребнадзора. Об этом «Призыву» рассказали в пресс-службе департамента образования Владимирской области. Также в ведомстве сообщили, что помимо линеек в школах в День знаний будет проведен урок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Формат школьных линеек будет зависеть от эпидобстановки.

Между тем уточняется, что в случае ухудшения эпидобстановки школы региона готовы организовать учебный процесс с использованием дистанционных технологий. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сказал, что будущий учебный год должен начаться в традиционной форме, все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей.

— Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла ставится здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодняшний день каких-то серьезных опасений у нас нет. Поэтому традиционные линейки, традиционное 1 сентября проведем, — цитирует слова министра РИА «Новости».

Сергей Кравцов подчеркнул, что дистанционное обучение вводить не планируется. При всех его плюсах оно рассматривается только как дополнение.

До сентября остается меньше месяца. Самое время подумать, как войти в учебный год (каким бы он ни был) во всеоружии. Как это сделать, об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»