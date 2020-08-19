Реконструкция парка «Добросельский» вышла на финишную прямую

Дог-парк, детская площадка, мощеные аллеи с клумбами и стационарный туалет откроются в парке «Добросельский» через три недели. Все оборудование и строительные материалы уже привезли. Работы ведутся ускоренными темпами, на площадках трудится сразу несколько бригад. Одновременно делают наружное освещение, забор, резиновое покрытие на детской площадке, мостят и асфальтируют пешеходные дорожки, монтируют игровые элементы в дог-парке, на детской площадке, ставят спортивные тренажеры и оборудование около стадиона. Размах работ впечатляет.

На первый этап реконструкции парка направили 115 миллионов рублей.

В центре парка, в районе бывшей парковки, разместился стадион с трибунами, футбольным полем и площадками для игр в теннис, волейбол и баскетбол. Зимой на стадионе можно будет кататься на коньках.

Главную детскую площадку передвинули ближе к кинотеатру «РусьКино». По масштабам с ней не сравнится ни один детских городков во Владимире. Повторяющиеся элементы будут, но построят и совершенно уникальные. Здесь устанавливают качели, открытые и веревочные горки, горки в виде трубы, скалодромы, машинки, вертолеты, песочницы, замки с лестницами и спусками. Около площадки уже построен стационарный туалет. Ведется внутренняя отделка в этом небольшом здании.

Дог-парк находится у забора, на границе с парковкой комплекса «РусьКино». Ограждение площадки смонтировали, поставили фонари и каркас навеса. На днях начнут устанавливать элементы для занятий с собаками. «Призыв» ранее подробно описывал, чем можно будет заняться вашему питомцу в единственном в городе дог-парке.

Вторая половина «Добросельского», ближе к торговому центру «Восток», останется закрытой. Там благоустройство запланировано на 2021 год. Та часть будет более культурной и досуговой. Поставят амфитеатр, сцену и экраны для проведения концертов и показов фильмов под открытым небом.

Владимирцы могут поучаствовать в планировании территории парка у Дворца детско-юношеского творчества. Как «Призыв» сообщал ранее, архитекторы запустили интерактивную карту для замечаний и пожеланий жителей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»