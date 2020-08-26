Рейды по соблюдению масочного режима пройдут в Коврове

Власти Коврова решили ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в городе. В ближайшие дни пройдут рейды в магазинах и общественном транспорте, сообщает официальный сайт мэрии. Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов обратился за помощью к руководителю МО МВД России «Ковровский» Владимиру Адамсону. Так что рейды, судя по всему, пройдут при поддержке полиции. Врио главы Коврова Андрей Наумов обратился к чиновникам и депутатам. Он рекомендовал им также проконтролировать своих сотрудников.

— Безусловно, на своих рабочих местах все носят средства индивидуальной защиты, но, как только рабочий день заканчивается и сотрудники выходят за проходные, носить маску ни в общественном транспорте, ни в магазине никто не хочет. Но ведь это опасно! — высказался чиновник.

Штраф за нарушение масочного режима может составить от 1000 до 30 000 рублей.

За все время пандемии в Ковровском районе коронавирусом официально переболели 538 человек. За прошедшие сутки там зарегистрирован один новый инфицированный. Но местные власти считают, что расслабляться рано.

Масочный режим был введен во Владимирской области 27 апреля. С тех пор многие ограничения, введенные из-за COVID-19, были сняты. Однако официально носить маски в магазинах, торговых центрах, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте все еще обязательно. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщает Роспотребнадзор. Штраф по ней может составить от 1000 до 30 000 рублей.

Однако во Владимирской области масочный режим сейчас соблюдают единицы, в его манкировании замечен и губернатор. На открытии музыкального фестиваля Владимир Сипягин, например, прибыл без средств индивидуальной защиты, хотя Роспотребнадзор рекомендовал организаторам и участникам культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области кривая заболеваемости COVID-19 превышает график выздоровлений уже ровно месяц. Это значит, что ежедневный прирост инфицированных в регионе больше числа пациентов, которые закрыли больничный.