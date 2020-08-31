Рейд по соблюдению масочного режима выявил массу нарушений

Большая часть жителей Коврова не соблюдает масочный режим. Таков итог рейда, который провели представители городской администрации совместно с сотрудниками полиции. Они наведались в торговый центр «Ковров-Молл» и магазин «Пятёрочка» на улице Малеева. Нарушителям напомнили о важности использования средств индивидуальной защиты, а также о наказаниях, предусмотренных за отсутствие маски.

Штраф за нарушение масочного режима может составить от 1000 до 30 000 рублей.

– Люди, нарушающие масочный режим, пытаются оправдать себя тем, что в области введен третий этап снятия ограничений. Однако это не отменяет использование средств индивидуальной защиты. Согласно указу губернатора жители Владимирской области должны носить маски при посещении магазинов, транспорта, аптек, – отметил начальник отдела муниципального контроля и технического надзора администрации Коврова Владимир Шнель.

По данным регионального оперштаба, за 31 августа в области зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в Ковровском районе плюс 2 новых случая. За все время пандемии там переболели 553 человека.

Масочный режим был введен во Владимирской области 27 апреля. Несмотря на отмену многих ограничений, носить маски в магазинах, торговых центрах, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте все еще обязательно. Только вот соблюдают правила единицы.

Ранее «Призыв» подробно рассказывал о том, как маски защищают от COVID-19.