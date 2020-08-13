Редкую подвеску-колт XII-XIII века нашли при раскопках в Суздале

Редкую подвеску-колт XII – начала XIII века обнаружила при раскопках в Суздале Волжская экспедиция Института археологии РАН. Украшение привешивалось к парадному головному женскому убору. Подобные колты встречались в богатых древнерусских кладах. В Суздале такая подвеска найдена впервые.

— Серебряные лучевые колты есть в составе владимирских кладов 1837, 1896 и 2008 годов. В Суздале, где пока не обнаружено ни одного клада, это первая находка подобного уровня, — сообщила старший научный сотрудник Отдела средневековой археологии ИА РАН Ирина Зайцева.

Подвеска-колт была найдена во время раскопок средневековой усадьбы на территории Окольного города — одной из древнейших частей Суздаля, оборонительные укрепления которой был возведены в середине XII столетия. Так как усадьба серьезно пострадала от пожара, колт сохранился фрагментарно.

Колт частично оплавился от огня.

Уцелела центральная часть подвески, четыре луча грушевидной формы, сплошь покрытые мелкой зернью, и дужка. У двух лучей на концах сохранились крупные шарики зерни. Еще один крупный зерненый шарик украшал центральную часть колта вместе с пирамидками мелкой зерни. Археологи предполагают, что колт был пятилучевым с лунницей в верхней части, на которую крепилась дужка, и был довольно большим: его ширина составляет около семи сантиметров.

Другие находки, связанные с этой усадьбой, также характеризуют высокий социальный статус её владельцев. Найдены осколок от причерноморской амфоры, куски необработанного янтаря, наконечники стрел и копья.

Ранее «Призыв» рассказывал о десяти самых ценных кладах, обнаруженных на территории Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: archaeolog.ru