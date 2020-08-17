Ребенок выпал из окна многоэтажки во Владимире

Ребенок выпал из окна многоквартирного дома во Владимире. Инцидент произошел в одном из новых микрорайонов сегодня утром. Эту информацию подтвердили «Призыву» в региональном управлении Следкома. Предположительно, мальчик упал с высоты 9-го этажа. Известно, что сразу после ЧП ребенок был жив. Сейчас о его состоянии ничего не известно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К сожалению, в теплое время года сообщения о выпавших детях не единичны. Хватает нескольких секунд, чтобы малыш взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра, не открывать окна нараспашку и пользоваться детскими замками.

В минувшем году 12 детей выпали из окон во Владимирской области.

В начале июля шестилетний мальчик выпал с 8-го этажа в Вязниках. Его мама в это время готовила ужин. Обнаружив отсутствие ребенка в комнате, она подбежала к открытому окну и увидела сына на земле. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что похожий случай, связанный с выпадением ребенка из окна, произошел 6 июля в Гусь-Хрустальном. Там из окна 2-го этажа выпал 5-летний ребенок. 4 июля во Фрунзенском районе Владимира травмы получил двухлетний малыш в результате падения из окна первого этажа. 3 июля в результате падения с 5-го этажа был госпитализирован 6-летний мальчик.

В прошлом году при выпадении из окон во Владимирской области пострадали 12 детей. 11 из них получили травмы различной степени тяжести, 4-летнего мальчика из Струнино спасти не удалось.

Ежегодно в России из окон выпадает около 10 000 детей. «Призыв» сообщал, какие гаджеты помогут спасти ребенка от рокового шага.

Полина Тарбеева

Фото: yaizakon.com.ua