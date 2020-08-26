Ребенок сидит в телефоне. Родителям вмешиваться?

Дети сидят в телефонах. Взрослые сидят в телефонах. Это давно уже наша реальность. Однако если дяди и тети вольны сами отвечать за свою жизнь, то детей обязаны контролировать родители, так как избыточное использование гаджетов может негативно сказаться на здоровье ребенка. Как физическом, так и психическом. Педагог и многодетная мама Мария Шпилевич считает, что ситуацию ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Важно установить всем понятные правила и договориться о том, как в семье будут использоваться гаджеты. Своим успешным опытом Мария поделилась с читателями «Призыва».

Я очень строгая мама. Вот честно. Я, конечно, добрая, но строгая. Вот во мне эти два качества сочетаются. И когда мои дети общаются с гаджетами, то время ограничиваем мы, родители.

Почему? Потому что я отвечаю за их глазки, за их мозг, за их психическое состояние, за их хорошую учебу до тех пор, пока они не смогут обеспечивать себя сами. Как только они женятся, замуж выйдут, пусть в этих телефонах сидят, сколько хотят.

Но сейчас я за них отвечаю. Поэтому мы с папой устанавливаем то время, когда ребенок играет. Рассказываю по классам. Так как у нас много детей, мы можем привести разные примеры. С 1-го по 4-й класс дети играют в компьютерные игры на телефоне 10 минут 1 раз в неделю. В выходной день. В субботу или воскресенье они берут телефон и 10 минут играют.

С 5-го по 9-й класс наши дети играют в компьютерные игры 30 минут в день. Только после того, как сделаны все уроки и домашние дела. Сначала учение – потом развлечение.

Что касается просмотра YouTube, фильмов и так далее, на каникулах мы им дали такую волю – 4 часа в день. Вы можете посмотреть фильм, телевизор, вы можете посмотреть ролики, какие вам нужно.

Когда будет школа, этого времени у них не будет, потому что они будут учиться. Те дети, которые 10-11-й класс, они все-таки уже постарше. И отнять телефон невозможно. Потому что он уже здоровый мужик или девушка большая.

Здесь можно применить только одно правило: если ранее сделана нормальная работа с ребенком, вы с ним в нормальных отношениях, он вас хоть немножко слушается, пусть он делает, что хочет, в телефоне после того, как сделает дела.

То есть сместить его время общения с телефоном на тот момент, когда он уже отучился, посетил секцию, сделал уроки, сходил к репетитору.

Подведем итоги: