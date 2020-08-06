Разнести в щепки: топ-5 бензопил на E-Katalog

Бензопила — мощный инструмент с хищным нравом, укротить который под силу лишь настоящим мужчинам. В умелых руках она превращается в универсальное орудие, способное спиливать вековые деревья, крошить бетон и в то же время вырезать утонченные ледяные скульптуры. По данным прайс-агрегатора E-Katalog, в российских интернет-магазинах продается свыше 300 моделей бензопил от отечественных и зарубежных брендов. Предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными среди них.

1-е место: STIHL MS 180 35

Безусловный лидер пользовательских предпочтений на E-Katalog выпускается в неизменном виде уже более 10 лет, что неудивительно — зачем менять что-то в работающем словно часы механизме? Бензопила STIHL MS 180 оборудована мощным двигателем объемом 31,8 см3 и производительностью 2 л.с., а также 35-сантиметровой шиной — этого достаточно для удовлетворения любых бытовых нужд, работы с деревом и стройматериалами. Система подавления вибрации, механизм быстрого торможения цепи Quick Stop и опция быстрого доступа к фильтру упрощают эксплуатацию инструмента и повышают безопасность. Бензобак у STIHL MS 180 небольшой, он рассчитан на 250 мл топлива.

Цена в интернет-магазинах — от 12 900 руб. до 15 100 руб. (здесь и далее использованы данные портала E-Katalog).

2-е место: Makita EA3202S40B

Обладая аналогичными с моделью STIHL MS 180 габаритами, весом (4 кг) и функционалом (тормоз цепи, антивибрационная система), бензопила Makita EA3202S40B, тем не менее, немного уступает ей в плане мощности. Зато заправлять ее вам придется в 1,5 раза реже — 400-миллилитровый резервуар выглядит очень практичным решением.

Цена в интернет-магазинах — от 9 300 руб. до 15 400 руб.

3-е место: Huter BS-45M 70/6/4

Huter BS-45M 70/6/4 — цепная пила с 40-сантиметровой шиной и мощным мотором на 3,1 л.с. Такая производительность позволяет легко разрезать твердые материалы, например, бетон. К сожалению, прибавка мощности потребовала и увеличения габаритов инструмента. BS-45M 70/6/4 весит почти в 2 раза больше лидеров рейтинга (7 кг против 4 кг), поэтому справляться с ней значительно труднее — особенно при больших объемах работы.

Цена в интернет-магазинах — от 4 700 руб. до 6 200 руб.

4-е место: ECHO CS-361WES-14

Самая дорогая бензопила в нашем списке собирается в Японии из комплектующих премиального уровня. Помимо исключительной надежности, она может похвастать рядом полезных опций: системой быстрого старта, тепловым экраном для защиты карбюратора от перегрева, профессиональным механизмом подтяжки цепи, регулятором автоподачи масла, эффективными топливным и масляным фильтрами. Специальные режимы работы для разных погодных условий обеспечат максимальный срок службы комплектующих.

Цена в интернет-магазинах — от 17 400 руб. до 23 200 руб.

5-е место: Patriot PT 3816

Еще одна бюджетная пила с шиной на 400 мм и производительным (2 л.с.) мотором объемом 38 «кубов», способная справиться с любыми бытовыми задачами. Модель обладает эргономичной конструкцией, системой быстрого запуска двигателя, механизмом подавления вибрации и небольшим баком (310 мл).

Цена в интернет-магазинах — от 4 300 руб. до 8 000 руб.

Примечание: данные о расценках актуальны на момент написания статьи (август 2020 года). Для получения свежей информации о ценах и наличии товаров в интернет-магазинах России переходите на E-Katalog.ru.