Раздолье: как живёт посёлок с самым вольным названием

В проекте «Место на жительство» сегодня Раздолье. Широкое, большое и исконно русское чувствуется в этом названии. Посёлок в Кольчугинском районе и впрямь немаленький — там живут 820 человек, большинство — люди преимущественно молодые. Но, кроме этого, Раздолье ещё и центр сельского поселения, куда входят (не поверите!) 67 населённых пунктов — сёл и деревень. Об этом замечательном уголке Владимирской области смотрите в новом выпуске программы.

Если двигаться из Владимира, то Раздолье окажется по правую руку от дороги, не доезжая нескольких километров до Кольчугино. Ландшафт тут под стать названию: вокруг поля. Плюс этого посёлка в том, что здесь есть вся нужная социальная инфраструктура: садик, школа, ФАП, библиотека и Дом культуры. ДК, правда, небольшой и заслуженный, ему 60 лет, но и раньше, и теперь здесь кипит жизнь.

В Доме культуры работают 14 любительских объединений и кружков, в том числе спортивные, танцевальный, вокальный и театральный. Один из местных коллективов – ансамбль русских народных инструментов, лауреат множества престижных конкурсов. Даже на передаче «Поле чудес» побывал.

Талантов в Раздолье хватает – и среди молодёжи, и среди взрослых. Поэтому местная администрация задумала открыть новый Дом культуры. Построить с нуля не удастся. Но вот реконструировать — вполне возможно. В этом году посёлок выкупит здание бывшего магазина и, войдя в программу, сделает на его базе новый культурно-досуговый центр.

Обновления требует и школа. Ей тоже 60 лет. Сейчас она готовится к новому учебному году. Там учатся 85 человек с первого по девятый классы. Материальная база неплохая. Есть интерактивные доски, компьютеры. И дефицита преподавателей не наблюдается. Два года назад был разработан проект новой школы. На родительском собрании представители районной власти показали мамам и папам эскизы будущего учебного заведения. Но дальше этого дело не пошло. Хотя новое приобретение всё же есть — современная спортивная площадка.

Новая школа нужна: в Раздолье ребятишек хватает. В следующем году будет 15 первоклашек! А в детский садик сейчас ходят 40 малышей. И это только из посёлка, в округе есть свои садики и ясли. Вот, кстати, раздольевский садик — загляденье. По-домашнему уютный, ухоженный, и детишки здесь себя чувствуют очень хорошо.

Жить в посёлке достаточно комфортно. Есть газ, центральное отопление, водопровод, в прошлом году в Раздолье наладили новое уличное освещение. При всём том цены на недвижимость невысокие: в Интернете можно найти 5-6 предложений продажи домиков за 800-900 тысяч рублей. Но свободной земли под строительство нет.

В посёлке два магазина, а больший выбор – в Кольчугино, которое совсем недалеко, в пяти километрах. Близость к райцентру помогает местным с трудоустройством: в посёлок каждое утро приходит два автобуса за рабочими — с «Электрокабеля» и «Кольчугцветмета». Плюс есть два небольших предприятия в самом Раздолье.

Но когда-то действующий тут совхоз закрылся, и теперь на весь посёлок – только одна корова. Так что фермерскими продуктами не разживёшься. Если только съездить в посёлок Вишневый, где действует сельхозпредприятие «Рабочий», но это в 15 километрах. Правда, агрохозяйство в Раздолье есть, но оно специфическое, можно сказать, уникальное. Называется «Тракены Ополья», и там разводят лошадей.

Раздолье — это значит просторы, поля, и, конечно, это место должно развиваться за счёт сельского хозяйства. А с этим как раз проблемы. Земли в округе скуплены, преимущественно москвичами, и, по большому счёту, не используются. А ведь это — главный ресурс и нашей страны, и такого уголка Владимирского края, как посёлок Раздолье. Пора наводить порядок с землёй: владеть ей должен тот, кто на ней работает. От этого зависит судьба Раздолья и тысяч таких же посёлков, сёл, деревень…

Михаил Майоров

Фото «Призыва»