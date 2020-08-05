Работники лесничества демонтировали построенную жителями спортплощадку

Спортивную площадку для игр по пляжному волейболу и теннису, сделанную на собственные средства жителями микрорайона турбаза «Ладога», снесли работники владимирского лесничества. Она находилась на землях лесфонда. Но, как утверждают местные жители, никому не мешала. Более того, она была единственным спортивным объектом, доступным для посещения всех жителей загородных территорий. С одной стороны, региональный департамент лесного хозяйства ссылается на нормативные акты, с другой стороны, жители настаивают на том, что они реализуют федеральные проекты по развитию массового спорта.

Олег Копцев, житель микрорайона турбаза «Ладога»:

Зародился в России такой интересный вид спорта, как пляжный теннис. В прошлом году мы его опробовали. Зимой начали играть.

Сетку натянули между деревьями и играли. Потом мы решили поставить другую площадку. Собрали группу энтузиастов-спортсменов.

Собрали небольшую сумму денег, вкопали столбы и лавочки со столом. Вдруг неожиданно пришли лесники и наложили штраф. И снесли все.

Не успели ничего узаконить, как срезали все. Посадили маленькие сосенки и уехали. На следующий день сосны пропали.

О сносе спортплощадки жителей не предупредили.

Жители сетуют, что раньше на этом пятачке валялся строительный мусор, сохранились части построек пионерского лагеря. Никому дела не было, никто не приходил и не разгребал завалы. Более того, которую неделю после буйства стихии лесники не могут убрать повалившееся дерево, которое загородило пожарный проезд. Дорога перекрыта, в лесу бурелом, но представители лесничества не реагируют. Зато заинтересовались спортплощадкой.

Олег Копцев тренирует взрослых и детей на вольных началах, никто ни за что деньги не берет. Площадка была доступна для всех.

Олег Копцев, житель микрорайона турбаза «Ладога»:

Некоторые наши спортсмены уже заняли на областных соревнованиях первые места благодаря этой площадки.

Готовы были выйти на чемпионаты Европы.

У нас есть интересные ребята, готовые этим видом спорта заниматься. Нужны площадки, чтобы не ехать далеко, у дома.

Спортсмены проконсультировались у юристов, и те их заверили, что в лесах не требуется разрешение на размещение спортивных площадок, если нет капитального строительства. А два столба и две лавочки вряд ли можно назвать таковым. Люди специально выбрали пустое место в лесу, не срубили ни одного дерева, подальше от жилых домов. Тренируются ребята только в дневное время, соблюдая областные законы о тишине. Сейчас энтузиасты составляют обращение президенту, а также в лесхоз и администрацию города. «Призыв» также направил официальный запрос в администрацию Владимирской области.

Стоит отметить, что владимирская мэрия тратит бюджетные средства на строительство детских и спортивных площадках в микрорайонах. Повезло уже жителям Оргтруда, Коммунара, Лесного, Энергетика. А вот в таких территориях, как поселок РТС, микрорайоны Заклязьменский, Лунево, Спасское, ничего нет. Жители многоквартирных домов коттеджного типа поставили за свой счет открытую спортивную площадку на своей территорию. Но на ней можно играть только в баскетбол, мини-футбол и волейбол.

Как «Призыв» сообщал ранее, все средства, выделяемые на строительство детских и спортивных площадок из бюджетов, направили на парк «Добросельский». В этом году там построят детский городок, стадион и дог-парк.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»