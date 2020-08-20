Пётр Колтыпин принял участие в рабочем совещании с министерством цифрового развития Татарстана

Вице-президент Сбербанка, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин и заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Радик Гисмятов провели рабочую встречу онлайн.

Стороны обсудили актуальные задачи, приоритетные направления и перспективы сотрудничества. В первую очередь, это участие банка в пилотных проектах республики и реализации цифровой платформы Сбербанка в Татарстане.

Основной темой встречи стало обсуждение запуска пилота «Мои субсидии», разработкой которого занимаются специалисты Сбербанка и ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан». С помощью суперсервиса предприниматели и фермеры республики быстро и удобно смогут оформить субсидии и компенсации от государства.

Ожидается, что для представителей личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сервис будет доступен уже в октябре этого года, через который сначала фермеры, а затем и представители малого и среднего бизнеса смогут подать заявление и документы на получение субсидий и компенсаций. Система также сможет сама подсказать пользователю, какие меры поддержки ему положены на основе данных опроса, который ему предложат пройти. Также сервис будет за две недели предупреждать пользователя об открытии подачи заявок на субсидию и проверять данные гражданина на соответствие критериям до подачи заявки

На встрече также обсудили возможности интеграции интеллектуальной системы управления (ИСУ) Сбербанка в МФЦ Татарстана и реализацию пилотного проекта в лечебных учреждениях республики по сервису «Искусственный интеллект при диагностировании легочных заболеваний при КТ».