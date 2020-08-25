Пятнадцать ФАПов откроются в ближайшие два месяца

К середине осени откроются 15 фельдшерских пунктов в селах и деревнях Владимирской области. Первым планируется запустить ФАП в деревне Великово Гороховецкого района. Он уже на 70% готов, подрядчики приступили к монтажу кровли, одновременно выполняется благоустройство территории. На сегодня это единственное кирпичное медицинское здание, строящееся в регионе. Все остальные готовящиеся к сдаче осенью ФАПы представляют собой стандартные блочные конструкции из готовых модулей.

Михаил Романычев, директор департамента строительства и архитектуры:

На сегодняшний день 15 ФАПов находятся в стройке, в той или иной степени готовности.

Где-то выполнены фундаменты, где-то уже завезены и устанавливаются сами ФАПы.

Где-то идет строительство сетей, благоустройство. Большая часть к концу сентября будет готова.

Строительство ФАПов разморозили в этом году, существенные подвижки начались сразу после того, как объекты забрали у учреждений и департамента здравоохранения и передали «Облстройзаказчику» и департаменту строительства и архитектуры. За строительство стали отвечать те, кто в нем разбирается. И неважно, объект это здравоохранения, социальной сферы или жилой дом.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на темпы проектирования и строительства ФАПов.

Возникали задержки с поставками модульных конструкций, долгое время не знали, будет ли кто их производить и поставлять в этом году. Сейчас, по заверениям Михаила Романычева, таких проблем нет.

Еще 13 ФАПов сейчас находятся на торгах. К концу августа власти планируют определиться с подрядчиками и приступить к строительным работам. На экспертизе находится проект строительства амбулатории в поселке Воровского Судогодской ЦРБ. Еще один кирпичный пункт хотят строить в поселке Фетинино Собинского района. О нетиповой конструкции здания попросил глава района Александр Разов, заявив, что современные модульные конструкции будут диссонировать со старыми частными домиками в населенном пункте.

Еще 8 ФАПов находятся в стадии проектирования. Предыдущие проектировщики либо не справились с работой и закрыли свои фирмы, либо получили от чиновников замечания и переделывают работу. Всего в этом году на строительство фельдшерских пунктов потратят 409,8 миллиона рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире хотят разработать новый генеральный план развития городской территории. Региональные власти советуют городским присоединить новые населенные пункты, чтобы увеличить объемы жилищного строительства.