Пять новых площадок «Музыкальной экспедиции», которые вас удивят

Уникальный фестиваль-путешественник в седьмой раз пройдет с 21 по 26 августа 2020 года во Владимирской области. Международный проект традиционно объединит концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычным местам края. Каждый год «Музыкальная экспедиция» (6+) выбирает новые площадки. В этом году фестиваль откроется в Патриаршем саду города Владимира и посетит музейные комплексы Гороховца и Юрьева-Польского. Весьма неожиданными для меломанов станут Дюкинские карьеры и научно-производственная компания «Генериум» в поселке Вольгинский.

В связи с угрозой эпидемии коронавируса организаторы сделали платным посещение всех концертов, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции. Впрочем, стоимость билетов весьма символическая – от 50 до 200 руб. Их можно приобрести в кассе Центра классической музыки. Для слушателей будут организованы трансферы из Владимира на все выездные концерты.