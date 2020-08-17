Пять новых площадок «Музыкальной экспедиции», которые вас удивят

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Неожиданные локации фестиваля-2020
Уникальный фестиваль-путешественник в седьмой раз пройдет с 21 по 26 августа 2020 года во Владимирской области. Международный проект традиционно объединит концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычным местам края. Каждый год «Музыкальная экспедиция» (6+) выбирает новые площадки. В этом году фестиваль откроется в Патриаршем саду города Владимира и посетит музейные комплексы Гороховца и Юрьева-Польского. Весьма неожиданными для меломанов станут Дюкинские карьеры и научно-производственная компания «Генериум» в поселке Вольгинский.
В связи с угрозой эпидемии коронавируса организаторы сделали платным посещение всех концертов, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции. Впрочем, стоимость билетов весьма символическая – от 50 до 200 руб. Их можно приобрести в кассе Центра классической музыки. Для слушателей будут организованы трансферы из Владимира на все выездные концерты.
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Патриарший сад
Откроется «Музыкальная экспедиция» 21 августа в 18.00 джазовой феерией в Патриаршем саду Владимира. Это уютное, зеленое и благоухающее цветами место расположено в самом центре города недалёко от Золотых ворот, у подножия водонапорной башни. Состоит из нескольких природных зон и тематических аллей, все они соединены между собой дорожками и удобными лесенками. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, полюбоваться цветами и красивыми видами, посидеть в утопающих среди зелени беседках или рядом с большим фонтаном.
Перед владимирцами и гостями города выступит бессменный художественный руководитель, всемирно известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. Своим уникальным меццо-сопрано слушателей порадует участница шоу «Голос» и «Три аккорда» — певица Мариам Мерабова. Джазовое настроение вечера создаст группа Eilenkrig Crew под руководством знаменитого трубача, заслуженного артиста Республики Татарстан Вадима Эйленкрига.
Цена билета – 100-200 руб.
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Дюкинский карьер
Следующей точкой на карте фестиваля станет 22 августа в 17.00 действующий Дюкинский карьер. Он принадлежит группе компаний Судогодского карьероуправления «Известняки и Доломиты», разрабатывающей Митинское и Ликинское месторождения. На них добывается горная масса, которая перерабатывается на мобильных дробильно-сортировочных установках в доломитовую муку и щебень мелких фракций. Концерт в месте разработки недр Владимирской области продолжит традицию выступлений музыкантов на знаковых предприятиях региона. Например, в 2014 году музыка звучала в заводских цехах легендарного стекольного завода в Гусь-Хрустальном.
В составе выездной концертной бригады — скрипачка Елена Ревич, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, баянист Николай Сивчук и гитарист Дмитрий Илларионов. С приглашенными солистами выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина.
Цена билета – 50-100 руб.
Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 14.30 и 15.00, цена билета – 400 рублей.
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Музейный комплекс Юрьева-Польского
23 августа в 18.00 слушатели смогут насладиться камерной музыкой на фоне Михайло-Архангельского монастыря и окружающих его древних валов в Юрьеве-Польском. В белокаменных зданиях XVII-XVIII веков сейчас разместился историко-архитектурный и художественный музей.
Артистами-«передвижниками» в Юрьеве-Польском станут скрипачка Елена Ревич, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, баянист Николай Сивчук, гитарист Дмитрий Илларионов и вокалистка Полина Стембольская.
Цена билета – 50-100 руб.
Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 15.00, цена билета – 400 рублей.
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Дом Ершова в Гороховце
Следующая концертная площадка «Музыкальной экспедиции» откроется 25 августа в 18.00 во дворе купеческих палат XVII века. Дом Ершова (Сапожникова) является уникальным памятником каменного жилого зодчества допетровской Руси. Он был построен в 1680-х годах. Одновременно с домом были сооружены трёхметровые дубовые ворота, которые сразу привлекают внимание посетителей Гороховецкого историко-архитектурного музея, который здесь расположен.
В уже полюбившейся точке «Музыкальной экспедиции» будут рады побывать скрипач Никита Борисоглебский, виолончелист Борис Андрианов, пианист Пётр Лаул, флейтист Максим Рубцов и арфистка Софья Кипрская.
Цена билета – 50-100 руб.
Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 14.00, цена билета – 400 рублей.
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«Генериум» в поселке Вольгинский
Финальным аккордом седьмого фестиваля 26 августа в 18.00 станет концерт на территории «Генериума» в поселке Вольгинский. Научно-производственная компания своевременно отреагировала на распространение новой коронавирусной инфекции в нашей стране и выпустила тест-системы для определения наличия вируса COVID-19 и антител к нему, тем самым помогла государству минимизировать распространение инфекции и вовремя подобрать схему лечения заболевшим.
Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, скрипач Никита Борисоглебский, виолончелист Борис Андрианов, пианист Пётр Лаул, флейтист Максим Рубцов и арфистка Софья Кипрская адресуют музыкальное приношение всем медицинским и научным работникам Владимирской области – за их мужество и упорство в борьбе с неизвестной ранее болезнью, за каждодневный самоотверженный труд во имя спасения человеческих жизней.
Цена билета – 50-100 руб.
Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 15.00, цена билета – 400 рублей.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/musicexp
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