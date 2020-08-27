Путешествие в Борисоглеб, старинное село священнослужителей

Когда окажетесь на смотровой площадке близ Успенского собора во Владимире, бросьте взгляд в сторону Радужного. Присмотритесь. Увидели далекую белую точку? Это колокольня Казанской церкви старинного села Борисоглеб Судогодского района.

Легкая белая свеча на бескрайнем пойменном лугу. С ее высоты, кстати, Успенский собор и Владимир тоже хорошо просматриваются. Окрестности Борисоглеба – это поразительной красоты места. К северу раскинулись бескрайние просторы Юрьева Ополья. А южнее — непроходимые мещерские леса и древний Рязанский тракт.

Борисоглеб находится всего в 7 километрах от Владимира, если идти по пойме Клязьмы напрямик. Если же ехать по автомобильной дороге, получится около 20 километров. В любом случае, недалеко. Путешествие по Баглачевскому приходу (а именно так называются окрестности села Борисоглеб) – это интереснейший маршрут, о котором мы и расскажем в новом выпуске программы «Точка на карте».

Почему село называют селением священнослужителей, сколько ступеней ведет на 30-метровую колокольню Казанской церкви, что значит топоним «волостка Баглача» и как удалось в мещерских лесах обнаружить святой источник с целебной водой, рассказывает настоятель Казанского храма и увлеченный краевед Олег Рябышев. Смотрите видео!

В качестве бонуса – великолепные колокольные звоны от звонаря Владимира, искусная джигитовка от воспитанников конной базы «Баглачево» и тайная тропа к Князь-Владимирскому источнику от его хранителя Льва Васильевича Карева, жителя деревни Нижняя Занинка.

Кто такой Баглач? И при чем тут Рязанский тракт?

В документах эта местность называлась так: «волостка Баглача Клекова стана». Волость Баглач упоминается в общей жалованной грамоте 1504 года. Исторически эти места относились к владениям митрополитов. Жили здесь бортники, которые поставляли к столу духовенства мед. Откуда такое название и что оно значит? На этот счет есть несколько версий, некоторые из них отец Олег Рябышев нашел в дореволюционных изданиях.

Версия № 1. Ходила в этих местах легенда о местном дьячке, разбойнике Баглаче Рязанском, который орудовал на древнем Рязанском тракте. Сейчас он практически полностью зарос. Это была сложная и опасная дорога. Ее протяженность только во Владимирской губернии составляла около 75 км. Путь проходил по Мещере от Владимира до Рязани. По тракту крестьяне возили свои товары на ярмарки, в XVIII-XIX веках дорога стала почтовой, затем проселочной. И это добро нередко становились добычей разбойников. Многие местные жители, не желавшие обременять себя тяжелой работой, не брезговали лихим занятием. И, возможно, по имени грозного разбойника Баглача и назвали волость.

Версия № 2. Некоторые считают, что слово «баглач» имеет семантические связи и схожее звучание со словом «беглец». Дело в том, что во время татаро-монгольского нашествия население Владимира спасалось из города бегством. Единственным шансом уцелеть была попытка скрыться в дремучих лесах Мещеры, которые здесь в то время были труднопроходимыми. И татарская конница в них, конечно, не совалась.

Версия № 3. Объясняет происхождение названия особенностями ландшафта. Леса здесь были болотистые, топкие. Слово «багля» – значит, бревно, лежащее в болоте. Именно такое толкование дает Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. То есть «баглач» – это дорога по болоту, покрытая бревнами. Отсюда и название волости. Вот такая увлекательная топонимика.

Борисоглеб — от Бориса и Глеба

Название же села Борисоглеб тесно связано с его религиозной историей. В первой половине XVIII века здесь было два деревянных храма: святых Бориса и Глеба и Святителя Николая с престолом Казанской иконы Божией Матери. Первый храм и дал наименование селению. Одна из деревянных церквей позже была пожертвована в село Суворотское, а вторая пошла на обжиг материала для каменной церкви Казанской иконы Божией Матери, которую местные жители стали возводить в середине XVIII века. Строили всем миром. Среди прихожан были богатые владимирские купцы, которые жертвовали на строительство немалые средства.

Вот так появился этот замечательный каменный храм, возведенный в классическом стиле. Его архитектура типична для сельских церквей того времени. Строительство началось в середине XVIII века. Окончательно ансамбль оформился к 1790 году.

Казанский храм объединил вокруг себя Баглачевский приход, куда входило 32 деревни. Самая дальняя находилась в 11 километрах от села Борисоглеб. По большим праздникам и просто на богослужения со всей округи стекались люди. Старожилы рассказывали, что часто народ шел босиком и нес обувь в руках (полевые и лесные дороги были в то время не самыми комфортабельными), чтобы перед входом в храм обуться в чистое. А еще здесь проводили шумные ярмарки, народные праздники и гуляния. По словам священника Олега, место было живое, популярное и веселое.

«Белая свеча» в пойме Клязьмы

Как мы уже говорили, колокольня Казанской церкви видна издалека. Изначально она была двухъярусной, но этой высоты почему-то не хватило. И надстроили еще один. Теперь ярусов три. На верхнюю площадку, где расположена звонница, ведут 100 ступеней. Подъем, скажем прямо, не из легких. Но мы справились!

Звонарь Владимир рассказал, что до революции колокольня имела богатые колокола общим весом около 10 тонн. Однако они были утрачены после 1917 года. Сегодня звонница восстановлена только частично, но этого достаточно для того, чтобы колокольные звоны Казанского храма вновь были слышны на всю округу.

Как видите, с колокольни открываются великолепные виды, которыми стоит полюбоваться. Взгляд невольно останавливается на живописном озере правильной округлой формы. В селе жива интересная легенда. Якобы во время нашествия татар на Владимиро-Суздальскую землю на месте этого водоема стоял храм, который ушел под воду вместе с прихожанами при приближении врагов. И песнопения слышались до тех пор, пока вода не сомкнулась над маковками церкви. Увидев это, татары в страхе покинули эти места.

Правда это или нет, сейчас, конечно, не узнать. В народе же озеро называют Сианская Лужа. Однако старожилы вспоминают и более благозвучный вариант – Силоамская Купель (по названию купели в Иерусалиме, где Иисус Христос совершил чудо исцеления слепого нищего. – Прим. редакции).

Село пяти домов

Интересно, что в самом селе Борисоглеб во все времена жили исключительно священнослужители. Здесь было всего пять домов, два из которых сохранились в первозданном виде до наших дней.

Еще три дома были восстановлены силами прихода не так давно. В одном из них сегодня расположена православная библиотека, музей и воскресная школа.

Два священника – два священномученика

После революции 1917 года для храма Казанской иконы Божией Матери наступили тяжелые времена. Как и многие церкви, он был разорен и поруган. Окончательно духовная жизнь здесь замерла в 30-40 годы XX века. И около 70 лет постройка стояла в запустении: купола покосились, кровля частично была утрачена, рушились стены.

Трагичной была и судьба местных священников. Александр Орлов был первым настоятелем храма. Его забрали в 40-х годах, священник погиб на Севере, куда его отправили после ареста.

А вот Константин Снятиновский родился в Борисоглебе. Здесь прошло его детство, отсюда от отправился служить в храм Петра Митрополита в Переславль-Залесский, где и принял мученическую смерть в советские годы.

Память об этих людях бережно хранят в приходе. На территории церкви установлен крест, где увековечены имена священномучеников.

Потомки священников внесли большой вклад в восстановление церкви. Сегодня здесь не осталось и следов былого разорения. И это заслуга многих людей, которые не остались равнодушными к этому духовному месту с богатой историей. Здание полностью отремонтировано, ухожено, проведены сложные работы по восстановлению стен и кровли. О былой разрухе ничто не напоминает.

Особенно отметим, что местному кладбищу, расположенному около церкви, более пятисот лет. Здесь можно найти захоронения известных владимирских купцов, а также представителей дворянских фамилий.

Интересно, что потомки именитых людей, похороненных на местном кладбище, приезжают в Борисоглеб, чтобы найти отеческие могилы и узнать какую-то информацию о своем роде. Так было и с праправнуком известных владимирских купцов Платоновых Евгением Финкелем, который, чтобы посетить захороение своего прадеда, специально проделал далекий путь из Израиля. Спустя год у Евгения родилось вот такое стихотворение:

«Где белеет вдали Владимир

За чернильной озерной гладью,

Там стрижи хоровод водили,

Да попрятались на ночь глядя.

Закрываю глаза и слышу:

Прадед в землю отца хоронит.

И летит над церковной крышей

неразборчивый гам вороний.

Никакой у меня России не осталось.

Ну, малость, может.

Стриж, растаявший небе синем,

Мамин шепот: помилуй, Боже…»

Маршруты конные, велосипедные, пешеходные

Окрестности Борисоглеба – это интереснейшие туристические маршруты. Путешествовать можно пешком, на автомобиле, велосипеде и даже на лошади.

Для конной прогулки созданы все условия. Рядом с Казанским храмом расположена конная база «Баглачево», где проводятся занятия для детей: ребят учат сидеть в седле, управлять животным, искусству джигитовки, обращению с оружием. На базе для прогулки по окрестностям можно взять лошадь с инструктором или даже нанять коляску.

Святой источник в мещерских лесах

И последняя точка нашего путешествия – святой источник, затерявшийся в мещерских лесах. Родник называется Князь-Владимирским, название дал ныне покойный митрополит Евлогий, который однажды посетил это место.

Лесной ключик находится в 1,5 километрах от деревни Нижняя Занинка, до которой от Борисоглеба около 5 километров. Их мы проделали на автомобиле, а уже до источника отправились пешком по лесной дороге. Потаенное место сложно будет найти без проводника. Хранитель источника Лев Васильевич Карев живет в Нижней Занинке.

Его дом — слева от небольшого пруда, на котором, кстати, живут очаровательные дикие (но при этом ручные – привыкли к людям) уточки.

Сначала идем по опушке леса, далее пересекаем железнодорожный путь (это дорога из Владимира на Туму), потом движемся вдоль ж/д полотна налево.

По дороге можно полакомиться ежевикой и набрать грибов.

И вот между деревьями уже маячит красно-желтая часовня, которую местные жители возвели над старинным источником. Священник Олег Рябышев и его соратники искали это место по рассказам старожилов. Люди стали набирать здесь воду около 300 лет назад. Потом о ключике забыли. Новая история лесного родника началась всего несколько лет назад. Тогда место облагородили, возвели часовню.

Вода здесь студеная, освежающая и очень вкусная. По мнению верующих, обладает целебным действием. Можно набрать с собой, можно совершить омовение. Для этого на территории оборудована небольшая кабинка. Главное же, с уважением относиться к стараниям людей, которые облагородили это место и поддерживают его в ухоженном и красивом виде. Поэтому кружки и ведра после использования не стоит уносить с собой.

Полезная информация

По Баглачевскому приходу можно путешествовать самостоятельно, а можно приехать группой, попросив об экскурсии, которую с удовольствием проведет настоятель храма Олег Рябышев. Телефон: 8 (906) 564-61-19.

При желании можно покататься на лошадях. Прогулку организуют для вас на конной базе «Баглачево». Свяжитесь заранее.

Обязательно поднимитесь на колокольню. Вход сюда – за небольшое пожертвование, так как прихожане восстанавливают звонницу.

В Борисоглебе можно переночевать, перекусить (нужно только заблаговременно уведомить настоятеля о вашем приезде).

И, конечно, прогуляйтесь до Князь-Владимирского источника, куда можно попасть из деревни Нижняя Занинка. Если опасаетесь не найти, обратитесь к местному жителю и хранителю источника Льву Васильевичу Кареву (его дом слева от пруда). Он с удовольствием проводит.

Вот таким получилось наше путешествие по Баглачевскому приходу, живописному месту с удивительной историей, где живут добрые и радушные люди, которые интересуются краеведением и с каждым годом делают свою малую родину только краше.