Пропавших грибников ищут на лошадях и с собаками

Впервые региональные управления МЧС, МВД и поисковый отряд «Лиза Алерт» устроили такие масштабные учения по поиску пропавших в лесу людей. У оперативных служб была задача показать жителям Владимирской области, сколько уходит времени и привлекается специалистов, чтобы найти и спасти одного грибника. Масштабы задействованных ресурсов поражают. Собаки, кони, квадроциклы, квадрокоптеры и десятки человек участвуют в операции. Конную полицию приглашать стали недавно, но ее работа оказалась весьма эффективной.



— Слух, зрение и обоняние у лошадей развиты лучше, чем у человека. Они чувствуют постороннее присутствие в лесу и дают сигналы всаднику ушами, головой, корпусом. Кроме того, с высоты можно больше площади просмотреть, — говорит командир отделения ОБППС УМВД России по Владимиру Анастасия Янсон.

Телефон, фонарик, свисток, нож, спички и большие пакеты — обязательный набор грибника.

Если вы собрались в лес, обязательно возьмите с собой заряженный телефон, фонарик, свисток, нож, спички и большие мусорные пакеты для защиты от дождя и холода. Спасатели МЧС и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» настаивают на этом небольшом списке предметов первой необходимости для грибника. Вещи поместятся в небольшой рюкзак и не будут мешаться. Зато могут точно спасти жизнь и уменьшить время ожидания помощи. Эксперты по поиску людей уверяют, что нужно разжигать костер в лесу, чтобы обнаружить себя, не стоит бояться штрафов или пожаров. В данном случае важнее выжить, а не сберечь средства и ресурсы.

— В поиске мы активно используем квадрокоптеры. Нам помогают педагоги из образовательного центра «Кванториум-33». Вся техника зарегистрирована, специалисты имеют разрешение на полеты. Никаких ЧП в небе не случается. Зато с воздуха можно просмотреть огромные квадраты. Это наша действенная помощь, — рассказывает координатор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Валентина Савинова.

Только в июле на воде и в лесу пропали 70 человек. Улучшение погоды сразу отражается на тревожной статистике. Каждый день в оперативные службы и волонтерский отряд звонят родственники потерявшихся людей. Кого-то находят за пару часов, а кого-то за трое суток. Каждый случай нетипичный, потому что физическое состояние, возраст и набор вещей, который грибник взял в лес, разные. В полиции еще раз подчеркивают, что ни в коем случае не надо ждать трое суток,чтобы сообщить о пропаже человека, а сразу бить тревогу.

Последнюю историю о спасении пропавшего грибника можно прочитать в материале «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»