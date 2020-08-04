Прокуроры помогли медикам добиться выплат на сумму 69 миллионов рублей

Прокуратура помогла медработникам Владимирской области добиться стимулирующих выплат на сумму 69 млн рублей за работу с инфицированными. Восстановлены права 3 043 медицинских работников, сообщает пресс-служба ведомства. Выявив многочисленные нарушения при осуществлении выплат медикам, работающим в период пандемии коронавируса, надзорное ведомство вынесло в мае главным врачам 39 представлений.

Опротестовано 15 нормативных актов, определяющих порядок выплат.

Занижение компенсирующих выплат медработникам было выявлено в 35 медицинских учреждениях, после чего был произведен перерасчет надбавок медикам. Ранее «Призыв» сообщал, что медики из филиала Суздальской районной поликлиники в Боголюбово получили надбавку за больных COVID-19, однако лишились прежних выплат.

Ольга Ефремова

Фото: inluhovitsy.ru