Прокуроры помогли медикам добиться выплат на сумму 69 миллионов рублей

Восстановлены права более трех тысяч работников

Прокуратура помогла медработникам Владимирской области добиться стимулирующих выплат на сумму 69 млн рублей за работу с инфицированными. Восстановлены права 3 043 медицинских работников, сообщает пресс-служба ведомства. Выявив многочисленные нарушения при осуществлении выплат медикам, работающим в период пандемии коронавируса, надзорное ведомство вынесло в мае главным врачам 39 представлений.

Опротестовано 15 нормативных актов, определяющих порядок выплат.

Занижение компенсирующих выплат медработникам было выявлено в 35 медицинских учреждениях, после чего был произведен перерасчет надбавок медикам. Ранее «Призыв» сообщал, что медики из филиала Суздальской районной поликлиники в Боголюбово получили надбавку за больных COVID-19, однако лишились прежних выплат.

Ольга Ефремова 

Фото: inluhovitsy.ru

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